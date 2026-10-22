Premio Merck – CONICET 2026: Innovadores proyectos en salud reciben reconocimiento

El CONICET y Merck Argentina entregaron los galardones del "Premio Merck – CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026" en un evento realizado en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3). La ceremonia fue presidida por el presidente del CONICET, Daniel Salamone, junto al director general del Grupo Merck en Argentina, Marcelo Ponte, la Embajadora de Alemania en Argentina, Catalina Cullas, y la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle.

El primer premio fue otorgado al proyecto "NViES - NeuroVisualizer for Electrical Stimulation. Desarrollo de un software para la visualización y optimización de estimulación eléctrica intracraneal en pacientes con epilepsia fármaco resistente", liderado por el investigador del CONICET Mariano Fernández Corazza. Este software busca mejorar la calidad de vida de pacientes con epilepsia al optimizar la estimulación eléctrica intracraneal, permitiendo a los médicos visualizar con precisión las áreas del cerebro a estimular.

Corazza destacó que este reconocimiento no solo brinda un impulso significativo a su trabajo, sino que también facilita el avance en el desarrollo de una herramienta que podría establecer un nuevo estándar en neurocirugía. El investigador agradeció el apoyo de las instituciones involucradas y del Hospital El Cruce.

El segundo lugar fue para el proyecto "HBP-MF-HQ: desarrollo de un agonista sintético del receptor DCC como plataforma terapéutica escalable para lesiones medulares traumáticas severas", liderado por Héctor Ramiro Quintá, quien también expresó su gratitud por el apoyo recibido, destacando que este subsidio permitirá avanzar en su investigación en el Hospital Alemán.

El concurso, respaldado por la Embajada de Alemania en Argentina, tiene como objetivo fomentar la innovación en el ámbito de la salud, contribuyendo a la aceleración de startups en investigación científica. En esta edición, se presentaron un total de 84 proyectos, todos con base científica o tecnológica en salud.

Durante su intervención, Daniel Salamone enfatizó la importancia del Premio Merck-CONICET, que pone en valor el talento científico argentino y fortalece la colaboración entre el sector público y privado. También felicitó a los finalistas y a los ganadores por la calidad de sus propuestas.

Por su parte, Marcelo Ponte subrayó el talento y la capacidad de innovación de la comunidad científica argentina, mientras que la Embajadora Catalina Cullas resaltó la institucionalización del premio como un símbolo de la colaboración entre Argentina y Alemania.

Finalmente, Adriana Baravalle expresó que este premio refleja el deseo de traducir la investigación básica en resultados concretos que mejoren la salud de la población. Además, se presentó el nuevo Foro Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud, un espacio para el seguimiento y discusión de proyectos, así como para la formación en temas relevantes para la investigación.