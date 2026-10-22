Más de 50.000 muertes en Europa este verano por temperaturas extremas y cambio climático

WASHINGTON (AP) — El calor sin precedentes que azotó a Europa este verano contribuyó a la muerte de más de 50.000 personas, casi dos terceras partes de las cuales se atribuyeron al cambio climático causado por el ser humano, de acuerdo con un nuevo estudio.

Los investigadores crearon modelos de las muertes relacionadas con las altas temperaturas de acuerdo a distintos grupos de edad en 854 ciudades de Europa durante las constantes olas de calor de junio, julio y agosto, y descubrieron que 50.391 personas murieron debido a las elevadas temperaturas, incluidos 32.619 decesos por calor adicional provocado por la quema de carbón, petróleo y gas, de acuerdo con un estudio que se publicará en un próximo número de Nature Health.

La cifra representa un incremento del 71% frente al récord anterior de muertes relacionadas con el calor veraniego en Europa, cuando 29.480 personas perdieron la vida en 2022, según los mismos investigadores, quienes a principios de este mes publicaron un estudio que rastrea las muertes estivales anuales relacionadas con el calor en esas ciudades europeas.

Además, aseguran que el número de muertes de este verano es mucho mayor, ya que no se contabilizó una ola de calor ocurrida en mayo y sólo se tomaron en cuenta los decesos en esas 854 ciudades, las cuales representan alrededor del 40% de la población de Europa, señalaron los autores del estudio.

Aproximadamente una tercera parte de los decesos ocurrió durante una ola de calor particularmente intensa entre el 17 de junio y el 1 de julio, cuando las temperaturas estuvieron 5,3 grados Celsius (9,5 grados Fahrenheit) por encima de lo normal, destacó el coautor del estudio Garyfallos Konstantinoudis, bioestadístico del Imperial College London.

"En buena parte de Europa occidental y septentrional, nuestra infraestructura simplemente no está diseñada para hacer frente al tipo de temperaturas que estamos viendo ahora, debido a los efectos del calentamiento causado por el ser humano", afirmó la autora principal del estudio, Clair Barnes, climatóloga del Imperial College London. Añadió que algunas ciudades europeas registraron temperaturas de hasta 12 grados Celsius (21,6 Fahrenheit) por encima de lo normal este verano.

De esos 50.000 decesos, más de 32.000 se debieron al calor añadido por el cambio climático causado por el ser humano, aseguró el reporte. Italia, Francia, España y Alemania registraron el mayor número de muertes, según el estudio. De todas las capitales europeas, Roma fue la que tuvo más fallecimientos por calor entre 2000 y 2025, señaló el estudio publicado a principios de este mes.

Este ya habría sido un episodio de calor natural fuera de lo normal, al cual se le suman los enormes efectos del cambio climático, explicó Barnes. Destacó que Europa es el continente que se calienta más rápido, ubicándose 2,5 Celsius (4,5 Fahrenheit) por encima de los tiempos preindustriales.

"Tan sólo el calentamiento de fondo por la actividad humana, principalmente por la quema de combustibles fósiles, está aumentando todas nuestras temperaturas en lo que suena como una cantidad bastante pequeña", sostuvo. "Para muchas personas, sin duda, esos dos grados y medio (Celsius) adicionales de calentamiento son lo que hará que esas temperaturas pasen de incómodas a peligrosas, y potencialmente mortales".

Más de la mitad de las personas que murieron por el calor en Europa este verano tenían al menos 85 años de edad, pero las temperaturas sofocantes también causaron la muerte de más de 800 personas de entre 20 y 44 años, indicó Konstantinoudis.

El equipo utilizó un método científico establecido y aceptado para determinar cuántas de las 50.000 muertes se debieron al calor natural del verano y cuántas se debieron a los gases de efecto invernadero. Llevaron a cabo simulaciones computarizadas en un mundo sin cambio climático e hicieron la comparación con los decesos de este verano. La diferencia es el número de fallecimientos causados por el calentamiento global.

El porcentaje de muertes por calor atribuibles al calentamiento global ha aumentado de alrededor del 45% a principios de la década de 2000 a 65% en la actualidad, subrayó Barnes.

"Los veranos se están volviendo más calurosos, y las herramientas analíticas para atribuir muertes al calor se están volviendo más precisas", comentó el doctor Howard Frumkin, exdirector del Centro Nacional de Salud Ambiental en Estados Unidos, quien no participó en el estudio. "En conjunto, estas dos tendencias arrojan recuentos cada vez más altos y cada vez más precisos de muertes relacionadas con el calor".

El equipo científico también tuvo que recurrir a modelos estadísticos para llegar al recuento base de 50.000 muertes por calor, debido a que esos decesos se reportan en menor número y no suelen figurar en los certificados de defunción a pesar de ser un factor importante, explicó Konstantinoudis. Varios expertos externos coincidieron con él, al tiempo que calificaron los métodos empleados como de vanguardia.

Los investigadores aplicaron una ecuación matemática compleja que se ha utilizado en varios estudios revisados por pares, explicó Barnes, la cual incorpora edades específicas y temperaturas para cada una de las 854 ciudades, basándose en una temperatura localizada óptima que coincide con el menor número de muertes. Cuando hace más calor o más frío, la ecuación calcula las muertes en exceso por encima de las condiciones de menor mortalidad.

Posteriormente, los investigadores contrastaron sus cálculos con estimaciones en tiempo real de organismos gubernamentales. En su mayoría —aunque no siempre— coincidieron bastante bien, dijo Konstantinoudis. Los métodos del equipo para las olas de calor de mayo y junio en Reino Unido calcularon 2.700 muertes en exceso, y la agencia nacional de estadísticas sanitarias indicó que fueron 2.800, puntualizó.

"Necesitamos prepararnos para el calor que ya no podemos evitar, con inversiones urgentes en sistemas de alerta temprana por calor, acceso igualitario a refrigeración baja en carbono y redes vecinales de apoyo que vigilen y brinden soporte a las personas con mayor riesgo, al tiempo que reducimos rápidamente el uso de combustibles fósiles que impulsa la crisis", señaló la doctora Courtney Howard, presidenta electa de la Asociación Médica Canadiense, quien no participó en la investigación.

Adaptarse es sólo una parte de la respuesta, sostuvo el doctor Jonathan Patz, de la Universidad de Wisconsin, campus Madison, quien no participó en la investigación.

"No podemos limitarnos a limpiar el desastre en el suelo sin pensar en cerrar el grifo", declaró Patz, profesor de salud y medio ambiente. "Así que necesitamos prevención en distintos niveles. Necesitamos mejor refrigeración y proteger a las poblaciones vulnerables de la inevitable mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor. Pero también necesitamos llegar a la raíz del problema y abordar de manera absoluta la quema de combustibles fósiles".