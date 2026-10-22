Mark Zuckerberg presenta un plan innovador para afrontar el impuesto a millonarios en California

Durante la reciente llamada de ganancias de Meta, la compañía anunció que su junta aprobó una nueva clase de acciones sin derecho a voto, denominada acciones comunes de Clase C. Estas acciones brindan a los accionistas una participación en la propiedad, pero sin voto en las decisiones de la empresa. Este nuevo tipo de acción entrará en vigor en enero. Meta planea utilizar estas acciones para recaudar capital, pagar a empleados y realizar adquisiciones, incluyendo su costosa inversión en inteligencia artificial, mientras mantiene la actual estructura de votación que favorece a su fundador y CEO, Mark Zuckerberg, quien controla alrededor del 60% de los votos.

Sin embargo, el New York Times reportó que hay otra razón para esta nueva clase: ayudar a Zuckerberg a pagar el propuesto "impuesto a los millonarios" de California, en caso de que los votantes lo aprueben. Dado que las nuevas acciones no tienen derecho a voto, podría vender algunas de ellas para cubrir el impuesto sin perder el control de la empresa.

La Proposición 40, que fue redactada por profesores de derecho tributario de Berkeley y es patrocinada por el sindicato de salud más grande de California, propone un impuesto único del 5% sobre la riqueza neta de varios cientos de millonarios que residen principalmente en el estado. Los defensores de esta medida afirman que podría generar hasta 100 mil millones de dólares en cinco años, la mayor parte de los cuales se destinaría a cubrir las necesidades de salud del estado, con el resto para asistencia alimentaria y educación.

El New York Times también reportó que Zuckerberg presionó a la junta de Meta para que desarrollara un plan que lo protegiera del impuesto. Según el diario, les dijo a los miembros de la junta en septiembre que si no podían llegar a un acuerdo, pondría a la venta su propiedad en Palo Alto, lo que podría desatar una tormenta mediática. Poco después, se materializó el plan de acciones, informa el periódico.

El informe se basa parcialmente en un reciente archivo de la SEC hecho por Meta, que documenta la preocupación en torno a la Proposición 40 y cómo esta influyó en las discusiones que llevaron a la creación de la nueva clase de acciones.

El archivo señala que desde julio, Zuckerberg discutía el impuesto a los millonarios con los miembros de la junta. El tema surgió nuevamente en reuniones y comunicaciones adicionales a lo largo de ese mes y agosto.

El archivo también describe cómo funcionará el plan. Meta está creando una nueva clase de acciones sin derecho a voto, llamadas Clase C, y otorgará a los accionistas una de ellas por cada acción de Clase A o Clase B que posean. La compañía denomina esto un dividendo de acciones único y dice que debería funcionar como una división de acciones de dos por uno. El dividendo "no cambiará el poder de voto de ningún accionista", afirma Meta.

Esto es donde entra la Proposición 40. El archivo indica que el dividendo "permitirá al Sr. Zuckerberg vender o transferir inmediatamente hasta el 20% de las acciones de Clase C que reciba en el dividendo, representando el 10% de su participación económica total en la compañía, por cualquier razón, incluyendo para pagar su posible obligación tributaria bajo la Proposición 40 de California, si se promulga por ley, sin afectar su control mayoritario de voto." Dado que el dividendo es uno por uno, la mitad de sus acciones posteriores al dividendo serán de Clase C, por lo que el límite del 20% equivale al 10% de su participación económica total.

Cuando TechCrunch contactó a Meta para hacer comentarios, la compañía nos remitió a una cita incluida en su reciente comunicado de ganancias, que reitera que parte de la motivación para la creación de la acción era mantener a Zuckerberg en la empresa: "El Comité Especial reafirmó su creencia de que era importante que el Sr. Zuckerberg continúe liderando la compañía desde California, incluyendo porque era crucial que Zuckerberg permanezca en estrecha coordinación con la gestión de la compañía y en estrecha proximidad a los Laboratorios de Superinteligencia de Meta."

Se ha estimado que Zuckerberg tendría que pagar hasta 11 mil millones de dólares como parte del impuesto.

La Proposición 40 ha generado una fuerte oposición entre muchos de los empresarios más prominentes de Silicon Valley. El cofundador de Google, Sergey Brin, ha hecho campaña agresivamente en contra de la medida, incluso gastando una pequeña fortuna en un esfuerzo por derrotarla. Otros líderes empresariales y críticos de la propuesta la han criticado en línea, con muchos alegando que equivale a un suicidio económico para California. Sin embargo, como parece mostrar la nueva política de Meta, las megaempresas del estado y sus líderes tienen formas creativas de lidiar con el impuesto, en caso de que se materialice.

"Parece que los millonarios se quedarán y encontrarán la manera de pagar el impuesto", escribió el representante demócrata de EE. UU. Ro Khanna, un defensor vocal del impuesto, en X, después de que se difundiera la noticia de la estrategia de Meta. "Si aprobamos la Proposición 40, los niños pobres de California podrán tener atención médica", agregó.