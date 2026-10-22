Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.
El sorteo número 13065 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 22 de octubre a las 22:15, con el número a la cabeza 7733, que se interpreta como A primera (Cristo). Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13065 de la QUINIELA TURISTA se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 7733, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cristo).
1° 7733
2° 8886
3° 5977
4° 7549
5° 4672
6° 5097
7° 4392
8° 9743
9° 7084
10° 8027
11° 8422
12° 2768
13° 0322
14° 5310
15° 4864
16° 7248
17° 9686
18° 9798
19° 2887
20° 0532
Los resultados de la QUINIELA TURISTA son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego es una de las opciones más populares en el ámbito de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad de ganar premios significativos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13065 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 22 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7733, interpretado como A primera (Cristo).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Por qué es popular la Quiniela Turista?
Es un juego de azar muy esperado por apostadores en Argentina.