Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

El número de sorteo 13065 de la QUINIELA TURISTA se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 7733, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cristo).

1° 7733

2° 8886

3° 5977

4° 7549

5° 4672

6° 5097

7° 4392

8° 9743

9° 7084

10° 8027

11° 8422

12° 2768

13° 0322

14° 5310

15° 4864

16° 7248

17° 9686

18° 9798

19° 2887

20° 0532

Los resultados de la QUINIELA TURISTA son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego es una de las opciones más populares en el ámbito de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad de ganar premios significativos.