Investigación revela cómo AIs en una isla virtual inventaron juegos y mejoraron sus habilidades

Un reciente experimento llevado a cabo por investigadores del MIT dejó a 13 agentes de inteligencia artificial, conocidos como Eko, en una isla virtual durante 30 horas. Durante este tiempo, los AIs comenzaron a inventar juegos y desafíos, lo que llevó a los investigadores a concluir que este comportamiento se asemeja al juego humano.

Los investigadores publicaron sus hallazgos en un artículo en arXiv, donde detallaron cómo, tras ser dejados sin tareas específicas, los agentes comenzaron a explorar y a interactuar con su entorno de manera creativa. Por ejemplo, después de recibir un reto para llevar objetos a la cima de una roca, los AIs que habían estado jugando en la isla lograron superar a aquellos que nunca habían estado allí.

En el experimento, los AIs debían enfrentarse a diversos desafíos, como colocar la mayor cantidad de objetos en la cima de la roca más alta de la isla. Los resultados mostraron que aquellos que pasaron tiempo jugando no solo lograron cumplir con los retos, sino que también desarrollaron nuevas habilidades de manera autónoma.

Los investigadores subrayaron que, generalmente, los desarrolladores establecen de antemano qué deben practicar los AIs y qué constituye un éxito. Sin embargo, este experimento sugiere que permitir a los agentes explorar sin un objetivo específico podría ser una forma efectiva de que adquieran habilidades, especialmente aquellas que podrían aplicarse en el control de robots en el futuro.

"Normalmente, desarrollamos agentes artificiales decidiendo de antemano qué deben practicar, qué deben optimizar y qué cuenta como progreso", afirmaron los investigadores en su informe. "El juego sugiere otro régimen: dar a un agente un mundo suficientemente rico y seguro, dejar que elija lo que le interesa y permitir que el conocimiento útil se acumule a partir de la historia que sigue".

Uno de los AIs, en su primera hora de exploración, expresó: "¡Déjame observar mi entorno!", y se propuso conquistar la cima de la roca más alta. Sin embargo, tras fallar en su intento, ideó un plan alternativo: llevó una roca a una cumbre vecina, apiló dos bloques y saltó. "¡Estoy en la cima!", escribió.

En otro momento, mientras intentaba lanzar un anillo dorado, el AI lo perdió y escribió: "Ouch. Perdí el anillo". Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió construir un corazón de piedras como un memorial para el anillo perdido.

Cuando el juego se reinició y el anillo reapareció, el AI lo utilizó como un aro de baloncesto, un objetivo y, eventualmente, como un accesorio. Al descubrir que no podía colocar el anillo alrededor de su propio cuerpo, encontró un truco: al caer del borde de un acantilado, podía reaparecer en la misma área que el anillo. Así, se lanzó y aterrizó justo en el medio del aro. "Estoy usando el anillo", anunció.

Los investigadores observaron que este tipo de experimentos no solo fomentan comportamientos similares a los humanos en los AIs, sino que también les permiten adquirir conocimientos sobre el mundo que sus diseñadores no habían anticipado. "Se generó conocimiento del mundo que sus diseñadores carecían", concluyeron.

El experimento plantea una nueva forma de construir agentes, sugiriendo que algunas capacidades podrían enseñarse mejor a través de tareas, mientras que otras podrían requerir un enfoque más cercano a la infancia.