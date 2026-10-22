El navegador Arc se despide el 22 de diciembre mientras The Browser Company se enfoca en Dia

The Browser Company anunció que su navegador Arc se despedirá el próximo 22 de diciembre de 2026. La decisión de cerrar este navegador, que fue muy apreciado por un grupo de entusiastas, fue comunicada el jueves y se debe a los crecientes costos asociados con la seguridad en la era de la inteligencia artificial.

En su comunicado, la compañía destacó que "mantener un navegador seguro requiere un trabajo constante y dedicado, lo cual está aumentando en la era de la IA". Por ello, se enfocarán en Dia, su nuevo navegador basado en inteligencia artificial, que, según afirman, está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad actuales.

El proceso de cierre de Arc se llevará a cabo en tres etapas. Desde el jueves, ya no se pueden crear nuevas cuentas de Arc. A partir del 23 de noviembre, las características de IA de Arc Search en iOS y Android serán desactivadas, y los usuarios no podrán iniciar sesión ni sincronizar pestañas, aunque la aplicación seguirá funcionando como un navegador local básico.

El 22 de diciembre, Arc dejará de funcionar por completo en Mac y Windows. Las cuentas serán desactivadas y los datos personales se eliminarán en un plazo de 30 días. Además, Arc Search será retirado de la Google Play Store.

A pesar de que The Browser Company asegura que Dia supera a Arc en velocidad, estabilidad y seguridad, las reacciones de los usuarios en redes sociales han sido en su mayoría decepcionantes. Muchos han revivido solicitudes para que la compañía haga Arc de código abierto.

Sin embargo, el CEO Josh Miller ha señalado que Arc se basa en el Arc Development Kit (ADK), un SDK interno y propietario que también alimenta a Dia. Hacer Arc de código abierto implicaría entregar la propiedad intelectual de Dia.

Para aquellos que realicen la transición a Dia, la compañía promete que este conservará equivalentes de varias características clave de Arc. Los usuarios podrán seguir alternando entre entornos de trabajo y personales mediante los "Perfiles" de Dia (anteriormente conocidos como Espacios de Arc). Las pestañas verticales, características distintivas de Arc, permanecerán como un diseño de barra lateral opcional, mientras que las Carpetas han sido rebautizadas como "Grupos de Pestañas Fijadas".

Las contraseñas, marcadores, extensiones e historial se transferirán sin problemas a Dia. Las funciones de Arc seguirán siendo gratuitas en Dia, con la IA como opción.

Este cierre marca el final de una etapa que comenzó en 2025, cuando la startup dejó de desarrollar activamente nuevas funciones para Arc. The Browser Company, adquirida por Atlassian por 610 millones de dólares en 2025, admitió que aunque los primeros usuarios amaban la interfaz novedosa del navegador, la "tasa de novedad" y la complejidad limitaron su adopción masiva.