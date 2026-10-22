TechCrunch Disrupt 2026: Innovaciones y premios en el Startup Battlefield 200

El TechCrunch Disrupt 2026 se llevó a cabo con gran éxito, destacando el talento y las ideas innovadoras de las 200 startups seleccionadas para el Startup Battlefield. Este año, se eligieron entre miles de aplicaciones, destacando las propuestas más prometedoras en diversas industrias.

El evento culminó en una emocionante competencia donde las startups tuvieron la oportunidad de presentar y demostrar sus soluciones en un escenario que atrajo la atención de inversores y medios de comunicación. Desde el top 20 finalistas, se seleccionaron las cinco mejores empresas que compitieron por un premio de $100,000 y el codiciado Disrupt Cup.

La victoria fue para Intero Biosystems, que se destacó por su innovador enfoque en la biotecnología. Como subcampeón, Apate también recibió reconocimiento por su propuesta única. Entre las startups que brillaron en el evento, varias se destacaron en sus respectivas categorías.

Mejor presentación en el escenario de exhibición por grupo industrial

Construcción

Lola Vision Systems presentó una plataforma de inteligencia artificial integral que ofrece fusión de sensores, comunicaciones seguras y análisis en tiempo real en hardware actual.

Sostenibilidad

Krokos Bio se dedica a cultivar ingredientes valiosos de la naturaleza de manera más económica y confiable, comenzando con el azafrán.

Grupo de Empresas 1

Rein Security actúa como la capa de seguridad para agentes empresariales personalizados, los cuales son agentes de inteligencia artificial que operan en negocios a nivel mundial.

Grupo de Empresas 2

Lumai se posiciona como la empresa de computación óptica que aborda la escalabilidad de la inteligencia artificial en la era de la inferencia.

Salud

Uhura Bionics desarrolló una laringe biónica que permite cantar, reír y traducir emociones.

Consumo

Maka ofrece programas de desarrollo curados que los padres confían y los niños adoran, impulsados por inteligencia artificial.

Mejor stand

Legali AI se destacó por su enfoque en proporcionar un compañero legal de inteligencia artificial informado sobre el trauma y un ecosistema para la clase media, con un enfoque especial en mujeres que han enfrentado abusos. Su stand, completamente rosa y centrado en mujeres, fue un verdadero atractivo en el piso de exposiciones.

Premio Espíritu de Disrupt

El premio Espíritu de Disrupt fue otorgado a Shogher Atanesyan, fundadora y CEO de Ardook Data. Su historia es inspiradora, comenzando como voluntaria en Disrupt 2023 y logrando su lugar en el Battlefield gracias a su idea innovadora de recopilar datos de entrenamiento del mundo real a través de una red de cuidadores pagos.

A medida que se celebran los logros de los ganadores de este año, se anticipa cómo influirán en sus industrias y fomentarán la innovación en los próximos meses y años. Felicitaciones a todos los participantes del Startup Battlefield 200, y un agradecimiento especial a los jueces y patrocinadores por su apoyo en el éxito del TechCrunch Disrupt 2026.