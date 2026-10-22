Uber implementa ChatGPT Work para todos sus 30,000 empleados a nivel global

Uber y OpenAI dieron a conocer una expansión de su asociación, informando que todos los empleados de la compañía de transporte, que suman unos 30,000, utilizarán ChatGPT Work a partir de ahora. Este servicio, que se lanzó inicialmente en julio, está diseñado para facilitar diversas tareas en entornos corporativos.

El uso de ChatGPT Work se inició con un piloto que incluyó a 1,000 empleados en diferentes áreas de la empresa, como finanzas, operaciones y desarrollo de productos. Sumanth Sukumar, vicepresidente de ingeniería de Uber, destacó que el 80% de los primeros usuarios eran no ingenieros, lo que demuestra la versatilidad de la herramienta.

"Los empleados utilizaron el sistema para una variedad de tareas, desde analizar datos complejos de operaciones para identificar tendencias y desarrollar recomendaciones, hasta localizar materiales de capacitación para diferentes mercados y crear paneles interactivos personalizados", explicó Sukumar.

Aunque Uber ha decidido implementar ChatGPT Work en toda la compañía, aún no se han definido claramente todos los usos que se le dará. Sukumar agregó: "Nuestra estrategia es poner herramientas de IA poderosas a disposición de todos en Uber, permitiendo que los equipos experimenten". Como parte de esta estrategia, la empresa formó grupos de trabajo de IA, conocidos como ‘AI pods’, que consistieron en 30 ingenieros de IA que colaboraron con diferentes equipos durante dos semanas para automatizar partes clave de sus trabajos.

Uber no ha revelado cuánto invertirá en esta nueva implementación de la herramienta de chatbot. Sin embargo, Sukumar aseguró que la compañía monitoreará cómo utilizan los empleados la tecnología. "Analizaremos cómo los empleados utilizan la herramienta, los tipos de flujos de trabajo que desarrollan y cómo les ayuda a trabajar de manera más eficiente. Evaluaremos esos resultados y utilizaremos lo que aprendamos para guiar cómo desplegamos la IA en toda la empresa", afirmó. Uber indicó que OpenAI colaboró estrechamente con la empresa en la integración del chatbot.

Por su parte, OpenAI ha acelerado su enfoque en el sector empresarial, buscando competir con su principal rival, Anthropic. La compañía, conocida principalmente por sus productos dirigidos al consumidor, ha logrado atraer rápidamente a una base de clientes empresariales leales, mientras que otras empresas de IA han luchado por mantenerse al día.