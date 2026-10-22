México invertirá 763 millones de dólares en 20 nuevos parques industriales para crear 32.127 empleos

El Gobierno de México ha dado a conocer la construcción de 20 nuevos parques industriales en ocho estados, con una inversión total de 763 millones de dólares y la generación de 32.127 empleos. Esta iniciativa forma parte del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de promover el crecimiento económico y atraer inversiones al país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum consideró el anuncio como "una muy buena noticia" y detalló que los parques se ubicarán en Baja California, Coahuila y Nuevo León en el norte, así como en Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro en la región central.

La mandataria destacó que estos nuevos desarrollos se suman a los 20 parques industriales ya existentes, alcanzando así el 40 por ciento de la meta de 100 parques que se espera completar al finalizar su mandato.

"Estamos entrando al tercer año de Gobierno y ya se cumplió el 40 por ciento de la meta o está por cumplirse el 40 por ciento de la meta", afirmó Sheinbaum, quien también agradeció a los empresarios "por ayudar al país y por esta inversión tan importante".

La presidenta enfatizó que estos proyectos son una muestra de la confianza que los inversionistas tienen en México y subrayó que la mejora en la seguridad en todos los aspectos ha facilitado la llegada de capital extranjero.

Distribución y capacidad de los parques

Según la información oficial, el corredor industrial vinculado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) albergará cinco parques en cinco municipios, que contarán con 166.000 m² de naves industriales, 26 empresas y 1.727 empleos.

El corredor que incluye Coahuila y Nuevo León constará de 10 parques que abarcarán 3,16 millones de m², concentrando 75 empresas y proyectando 26.800 empleos.

Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro contarán con tres parques que sumarán 915.000 m², 54 empresas y 1.500 empleos, mientras que Baja California dispondrá de dos desarrollos sobre 309.000 m², generando 20 empresas y 2.100 puestos de trabajo.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, informó que estos nuevos parques estarán localizados en 17 municipios y son parte de los compromisos del Gobierno para ampliar la infraestructura industrial del país.

En la misma conferencia, David O'Donnell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), destacó que estos proyectos ayudarán a fortalecer las cadenas de suministro, impulsar la inversión y generar competitividad y oportunidades de crecimiento en diversas regiones.