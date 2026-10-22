Cientos de miles de estudiantes se manifiestan en Serbia antes de elecciones cruciales

FOTO: Multitudes se reúnen en mitin final de estudiantes antes de elecciones de Serbia

BELGRADO (AP) — Cientos de miles de simpatizantes del movimiento juvenil de protesta de Serbia se reunieron el jueves en el mitin final de campaña, antes de unas tensas elecciones parlamentarias el fin de semana, en un desafío al líder populista Aleksandar Vucic.

Las multitudes llegaron a la plaza Slavija, en el centro de Belgrado, desde todas las direcciones y también llenaron varias manzanas de calles alrededor de la zona. Las bulliciosas multitudes, ondeando banderas, corearon "Victoria" en una ola de optimismo antes de la votación del domingo, que llega tras casi dos años de protestas encabezadas por estudiantes contra el férreo control de Vucic en el país balcánico.

El apoyo al movimiento estudiantil ha crecido desde que estallaron las protestas en noviembre de 2024. Su candidatura electoral, la Lista de Estudiantes, aparece empatada en las encuestas con el derechista Partido Progresista Serbio de Vucic, pese al estricto control del gobierno sobre los medios de comunicación y las instituciones del país.

La estudiante de arte dramático Natalija Stepanovic le dijo a la multitud que "quedan tres días más y pasarán".

"También pasarán el miedo, el chantaje, la injusticia", añadió. "Los tiranos pasarán, como siempre lo hacen, pero el pueblo de este país nunca lo hará y se mantendrá erguido como un monumento a nuestra lucha conjunta".

Analistas señalan que un resultado ajustado podría volver incierto el desenlace y abrir la puerta a una posible inestabilidad si ambos bandos se declaran vencedores después del cierre de las urnas. Vucic, que controla a la policía, ha dicho que cualquier disturbio tras la votación sería sofocado con rapidez.

Decenas de estudiantes han sido detenidos en los últimos dos años, mientras el gobierno reprimía las protestas para frenarlas. Vucic ha hecho una campaña feroz contra sus rivales antes de las elecciones, acusando a los estudiantes de recibir financiación del extranjero y de ser parte de una conspiración para destruir el país.

Observadores electorales internacionales y la Unión Europea han expresado preocupación por la seguridad y la imparcialidad de la votación, empañada por un control gubernamental casi total sobre los medios, denuncias de ciberataques contra activistas, y una sociedad profundamente polarizada.

Vucic celebró su mitin de cierre también el jueves en un pabellón deportivo en otra parte de Belgrado, ante varios miles de personas. Afirmó que espera una victoria por cientos de miles de votos a favor de su partido SNS. Luego participó en un programa de radio antes de una aparición prevista por la noche en la emisora estatal RTS.

"Veremos cuál será el resultado", admitió en Radio Belgrado, al pronosticar una "lucha dura e incierta". Vucic agregó que "no pasará nada especial" la noche electoral y que "quienes ganen celebrarán".

Aunque varias formaciones menores también compiten, observadores dicen que el ambiente de referéndum entre Vucic y el movimiento estudiantil podría empujar a la mayoría de los otros grupos por debajo del umbral del 3% necesario para llegar al Parlamento de 250 escaños.

"Hay esperanza por primera vez en, digamos, 30 años", manifestó Marina Popov Taparicki, de Belgrado. "La gente quiere un cambio".

Igor Zecevic, también de Belgrado, añadió que "los estudiantes nos despertaron, despertaron a todo el mundo en este país, y ahora simplemente tenemos que hacer lo nuestro: tenemos que salir, tenemos que votar".

La plaza Slavija, en Belgrado, fue escenario de una enorme protesta antigubernamental el pasado marzo. Ese mitin terminó con una interrupción repentina atribuida a un arma sónica. El gobierno rechazó esa denuncia.

Los críticos acusan a Vucic de corrupción generalizada, vínculos con el crimen organizado y una ofensiva contra las libertades democráticas, en particular contra los medios, algo que él ha negado. Sospechas de corrupción a alto nivel en proyectos ferroviarios estatales desencadenaron protestas encabezadas por estudiantes después del derrumbe de una marquesina en una estación de tren en el norte de Serbia, que mató a 16 personas.