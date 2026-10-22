Legisladora argentina criticó a Díaz Ayuso por su apoyo a Javier Milei en Madrid

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La legisladora de origen argentino Manuela Bergerot, integrante del espacio Más Madrid en la Asamblea madrileña, criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber recibido el día anterior y respaldar al presidente Javier Milei.

El enfrentamiento ocurrió este jueves en el parlamento local, al día siguiente de que Díaz Ayuso se reuniera con el mandatario argentino durante su visita a España; la diputada, originaria de La Plata y residente en Europa desde su infancia, cuestionó la regularidad de las reuniones entre ambos y recordó la crisis que, desde diciembre de 2023, afecta a la educación y a las jubilaciones en Argentina.

En respuesta, la presidenta de la Comunidad madrileña reafirmó su apoyo a las políticas implementadas por La Libertad Avanza y aseguró que Argentina "muestra indicadores de crecimiento económico", desde que su administración comenzó a "combatir la pobreza."

"Resulta que me hablan así del señor Milei cuando es el país que más crece de Hispanoamérica y según el Fondo Monetario Internacional económicamente Argentina está creciendo cuatro veces lo que México. Cuando llegó Milei los precios estaban disparados cuatro veces más y, desde luego, lo que está combatiendo es a su mejor amiga que es la pobreza", afirmó Díaz Ayuso.

Poco después, Bergerot la contrarrestó: "(Díaz Ayuso) se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los hombres y mujeres que le enseñan a leer a nuestros hijos. (Milei) ha arrasado con las universidades de los jóvenes y con las pensiones de los abuelos. Milei es el sueño húmedo de todos los que como usted quieren un mundo más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que lo tienen todo", sostuvo.

Además de su labor como legisladora, Bergerot es activista social y experta en memoria histórica hispanoargentina, y asumió el liderazgo de su bloque parlamentario en noviembre de 2023, lo que la convirtió en una figura clave de la oposición al gobierno de Díaz Ayuso.

Nació en La Plata, en el año 1976 y llegó a España con dos años, junto a su familia, en condición de refugiados políticos, tras la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

Destacó su labor profesional en la defensa de los Derechos Humanos y fue responsable de la comunicación en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, una causa judicial impulsada desde los tribunales argentinos para investigar los delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Francisco Franco.