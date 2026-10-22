El regreso del shabby chic: cómo revitalizar tu hogar con este estilo vintage

Las tendencias de diseño vienen y van, y algunas terminan en el pasado, sin posibilidad de resurgir. Sin embargo, el estilo shabby chic se ha demostrado resistente al tiempo y está regresando con fuerza, impulsado por el auge del cottagecore y una nostalgia generalizada por lo vintage.

Este estilo, popular en los años '90 y principios de los 2000, se caracteriza por muebles ligeramente desgastados, paletas de colores suaves y luminosos, estampados florales delicados y tejidos con volantes. La tendencia ha sido tan fuerte que grandes minoristas como Target han decidido relanzar la línea "Simply Shabby Chic" de Rachel Ashwell.

La diseñadora de interiores Vivian Robins, de Arketa Design Studio, destacó: "En mi trabajo, observo un renovado interés por los interiores tradicionales, con una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, patrones superpuestos y colores más cálidos. El shabby chic encaja naturalmente en esa dirección. Algunas adiciones pensadas pueden aportar ese encanto a un hogar".

Para lograr el estilo shabby chic en la actualidad, se recomienda comenzar por elegir una paleta de colores suaves. La diseñadora Christine Tuttle sugiere que los "blancos" shabby chic pueden ser un blanco sucio, a menudo con un toque de gris. Ella prefiere el tono "Simply White" de Benjamin Moore. "Para los acabados de pintura, elige opciones más mate o satinado; nada brillante o de alto brillo. Luego, incorpora pasteles desgastados en la paleta". Tonos como el azul suave, el rosa empolvado y el verde salvia son excelentes opciones para este estilo.

La esencia del shabby chic también radica en un toque de desgaste. La idea es capturar esa sensación de un espacio que ha sido amado y habitado. Robins aconsejó: "Combina muebles blanqueados con piezas de nogal tradicionales. El acabado más claro aporta suavidad, mientras que el nogal añade calidez y profundidad".

Las texturas suaves son fundamentales en este estilo. Los tejidos con volantes, acolchados o de encaje son esenciales. Tuttle recomendó jugar con patrones: "Los textiles en algodones de estilo campestre son la base del look. Combina un lino liso con un estampado floral y un patrón de menor escala como el de cuadros vichy". En caso de duda, asegúrate de que el fondo de cualquier estampado sea blanco.

Los estampados florales son un sello distintivo del shabby chic, que se pueden incorporar a través de papel tapiz, colchas y más. Robins también sugirió crear un grupo de paredes con pinturas florales vintage, mezclando tamaños y marcos para lograr un efecto más coleccionado. Para un toque más sutil, se pueden cambiar los cojines sólidos por estampados florales desgastados que añadan un aire romántico sin sobrecargar el espacio.

Por último, la iluminación suele tener un estilo campestre francés, con cristales colgantes y lámparas de mesa vintage en colores pastel. Tuttle advirtió: "Evita la iluminación empotrada o moderna. La decoración debe incluir pequeños tesoros victorianos adquiridos en mercados de pulgas y ferias de antigüedades, como cestas, libros antiguos y pequeñas bandejas de bronce o plata".