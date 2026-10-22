RIGI para pymes, biocombustibles y ley de autopartes: los reclamos de Llaryora a Nación en la UIC

FOTO: El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el Coloquio 2026 de UIC. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó este jueves al Gobierno nacional un régimen de incentivos para las pequeñas y medianas empresas y medidas para impulsar la producción. Durante su participación en el 18° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), sostuvo que el ordenamiento macroeconómico debe acompañarse con una agenda de desarrollo.

"Necesitamos rápidamente un RIGI para la pyme argentina y no tenemos ningún problema en acompañarlo para que la industria argentina pueda sobrevivir", afirmó ante los empresarios reunidos en el Centro de Convenciones Córdoba.

El mandatario señaló que el país atraviesa "un momento de transición" y planteó límites a una política centrada en el ajuste. "Hemos apoyado la macroeconomía, pero no podés ajustar y ajustar permanentemente", expresó. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento requiere estímulos para las pymes y que la Nación "no puede desligarse de otros temas".

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Llaryora aseguró que Córdoba tiene una alícuota del 0% de Ingresos Brutos para las industrias y vinculó esa política con su respaldo a un esquema nacional de incentivos. También afirmó que la provincia tiene "la menor cantidad de empleados públicos per cápita de Argentina" y un Estado "hiperchico", por lo que consideró necesaria la inversión y la generación de empleo privado.

El gobernador defendió su posicionamiento frente a las distintas administraciones nacionales. "Hay que defender el interés de Córdoba en Buenos Aires y no los intereses de Buenos Aires en Córdoba", sostuvo.

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FOTO: El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó un régimen de incentivos para las pequeñas y medianas empresas y medidas para impulsar la producción. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

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"Nuestra rebeldía está en la defensa de las industrias, más allá del partido nacional que gobierne", agregó. Recordó su rechazo a las retenciones durante el kirchnerismo y ratificó esa postura: "Nos opusimos y nos oponemos". Según planteó, eliminar esos derechos de exportación implica defender el trabajo y el empleo.

"No se trata de ser mileísta o kirchnerista, es tener sentido común", afirmó al insistir en que la promoción industrial debe ocupar un lugar central en la gestión.

Otro de sus reclamos fue avanzar con una ley que impulse los biocombustibles y permita industrializar las materias primas. "No podemos estar peleando casi en soledad", cuestionó, y mencionó las experiencias de Estados Unidos, Brasil y Paraguay.

Llaryora señaló que se discute elevar el corte de biocombustibles del 12% al 15% y aseguró que Córdoba fabrica vehículos que utilizan esos combustibles y los exporta a Brasil. A su entender, la falta de avances locales resta competitividad.

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FOTO: El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el Coloquio 2026 de UIC. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

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También reclamó la continuidad del régimen de promoción autopartista. "Es difícil sostener la industria automotriz hoy, no podemos permitir que se caiga la ley de autopartes", advirtió. Y pidió: "Es urgente que antes de fin de año salga la prórroga, necesitamos certidumbre para las empresas argentinas".

En materia de infraestructura, propuso un acuerdo entre fuerzas políticas para reducir los costos logísticos y sostener inversiones más allá de los cambios de gobierno. Reclamó rutas, trenes y vías navegables que faciliten el traslado de la producción.

"La infraestructura es la madre del progreso. No podemos tener un país con una visión tan unitaria", expresó. También señaló que la falta de obras limita la distribución del gas pese a las reservas del país.

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"Es una discusión que no pueden resolver las provincias por sí solas, necesitamos de la Nación", sostuvo. Para Llaryora, ese plan podría convertirse en "un compromiso" firmado por distintos partidos políticos.

En el cierre de su discurso, Llaryora destacó la necesidad de trabajar con los empresarios y el capital privado para generar empleo. "Córdoba no puede cambiar un país", afirmó. "La macroeconomía es importante, pero sin desarrollo y planificación logística y competitiva con acuerdos, es imposible que Argentina salga adelante", concluyó.

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