Santa Fe recibió $110.000 millones de Nación por el déficit de la Caja de Jubilaciones

Santa Fe recibió $110.000 millones del Gobierno nacional en concepto de aportes a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones provincial correspondiente a 2026. El desembolso se concretó en efectivo en el marco de un acuerdo que también incluyó el reconocimiento de otras acreencias provinciales y la compensación de obligaciones entre ambas jurisdicciones.

La operación se instrumentó mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), que permite contabilizar y compensar deudas entre el Estado nacional y las provincias. El entendimiento estableció un saldo neto de $142.742 millones a favor de Santa Fe, resultado de distintos créditos reconocidos y de una deuda que la provincia mantenía con la Nación.

Para concretar la compensación se utilizó parte del adelanto de coparticipación de $400.000 millones que Santa Fe había recibido previamente. Según el esquema acordado, la provincia deberá devolver durante 2026 el 22,5% de ese adelanto, equivalente a $90.000 millones.

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Del monto restante, de $310.000 millones, se descontará el saldo neto reconocido a favor de Santa Fe. El remanente podrá cancelarse en cuotas a partir del próximo año, con una tasa de interés del 1,25% mensual, o compensarse con otros créditos que la provincia tenga contra el Estado nacional.

Además de los $110.000 millones correspondientes al déficit previsional de 2026, el acuerdo incluyó el reconocimiento de $54.869 millones por compensaciones vinculadas al Consenso Fiscal, correspondientes al período comprendido entre 2023 y junio de 2026. También se incorporaron $2.613 millones relacionados con un acuerdo marco de colaboración en materia de obras públicas de vivienda.

En sentido contrario, se computaron $24.740 millones correspondientes al saldo de un convenio de subpréstamo vinculado con una operación financiera con el Club de París, originada en 1997. La incorporación de esa obligación redujo el monto total de los créditos provinciales considerados en la compensación.

Tras descontar los $90.000 millones que Santa Fe devolverá durante este año y aplicar las compensaciones previstas, quedará un saldo de $167.258 millones del adelanto de coparticipación. Ese monto podrá abonarse en cuotas desde 2027 o incluirse en futuras compensaciones de obligaciones entre ambas jurisdicciones.

Entre los créditos que podrían incorporarse a nuevas negociaciones figuran los vinculados con el alojamiento de presos federales y las deudas nacionales por la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina. Su inclusión dependerá de los acuerdos que alcancen las partes.

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El entendimiento también contempla obligaciones relacionadas con el Consenso Fiscal y con convenios de obras públicas. De esta manera, la operación no se limita al desembolso previsional, sino que establece un mecanismo para ordenar distintos compromisos financieros acumulados entre la provincia y la Nación.

Una de las obligaciones incluidas tiene origen en 1997, cuando el Gobierno nacional otorgó a Santa Fe un subpréstamo proveniente del Banco de Comercio Exterior de Japón, en el marco de una operación vinculada con el Club de París. En aquel momento, una ley provincial autorizó a la Nación a descontar el monto correspondiente de los recursos de coparticipación de la provincia.

La devolución quedó suspendida mientras el Estado nacional renegociaba sus compromisos con el Club de París. En 2014 y 2022 se realizaron nuevas negociaciones que permitieron determinar las obligaciones correspondientes a las provincias que habían participado de aquella operatoria.

El acuerdo actual permite incorporar esa deuda histórica a la compensación junto con los créditos que Santa Fe reclama por distintos conceptos. El resultado es un saldo neto favorable a la provincia, aunque parte de las obligaciones financieras derivadas del adelanto de coparticipación continuará pendiente de cancelación.

El desembolso de $110.000 millones constituye un ingreso de fondos para atender el desequilibrio previsional de este año. Su impacto sobre las cuentas provinciales dependerá también de la evolución del déficit de la Caja de Jubilaciones, de los aportes futuros de la Nación y de la resolución de los demás créditos y deudas que continúan en negociación.