Lionel Messi brilla en evento solidario para jóvenes en Oviedo, España

FOTO: Lionel Messi fue el protagonista de un evento solidario para jóvenes en un complejo deportivo en Oviedo, España

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue el protagonista en un evento solidario para jóvenes en un complejo deportivo en Oviedo, España, donde mantuvo una charla con el foco puesto en valores como la inclusión, el respeto, la deportividad y el compañerismo.

Messi afirmó que "Lo más importante por encima de cualquier otra cosa en el fútbol es disfrutar".

La "Pulga", quien fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, mantuvo un encuentro con la comunidad educativa que participó en "El juego del 10", del programa cultural para centros educativos "Toma la Palabra".

Tuvo un recibimiento acorde al cariño que se ganó en sus largos años en el país europeo: "Ha pasado mucho tiempo desde mi última visita a España; volver acá y recibir todo este amor de nuevo me da una felicidad inmensa de verdad. Es un gran honor enorme, es un privilegio y voy a disfrutar de estos momentos. Me alegra estar aquí con ustedes, y espero que disfrutemos de este tiempo que pasaremos juntos".

El astro rosarino causó furor desde su llegada a Oviedo, donde será distinguido por su trayectoria dentro y fuera de las canchas, al ser reconocido por transmitir los valores que inculcó en su casa y en el fútbol. Encabezó la charla en el recinto con capacidad para 5.400 personas, repleto de alumnos de instituciones asturianas.

Además, se fundió en un abrazo con el oriundo de la ciudad de Asturias, Santi Cazorla, centrocampista bicampeón de Europa: "Oviedo será una ciudad muy especial para mí y me dejará un hermoso recuerdo".

"Es un deporte maravilloso, y debemos practicarlo para disfrutarlo, sin importar el resultado o el lugar", fue una de las frases que expresó el emblema de la Selección argentina, y agregó: "Tenemos que divertirnos y pasar un buen rato, y darnos cuenta de que es solo un juego con el que pasamos el tiempo y a través del cual formamos amistades por encima de todo. Creo que el fútbol une a las personas".

Por otro lado, compartió momentos que serán inolvidables para alumnos de las escuelas asturianas, como en el siguiente video donde suma una asistencia más en su carrera.