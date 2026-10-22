Alerta industrial en Córdoba: advierten que más del 80% de los sectores sufre caída de actividad

En el marco del 18° coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, trazó un panorama de preocupación respecto al presente económico y exigió a la política acelerar los tiempos para debatir temas estructurales como una reforma tributaria a nivel federal.

Durante el evento realizado en el centro de convenciones de la zona norte de la ciudad, que contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora y referentes nacionales, el dirigente industrial advirtió sobre la disparidad que atraviesa el sector productivo actual: mientras algunos rubros muestran dinamismo, la gran mayoría sufre las consecuencias de una economía recesiva.

"Hoy los sectores dinámicos representan menos del 20% de toda la economía; hay más del 80% que están con caída", alertó Rapallini, quien además precisó que existen empresas en concurso preventivo de acreedores y pymes con serias dificultades para traccionar debido a que los costos internacionales se ubican muy por debajo de los nacionales.

Pese a este escenario adverso donde el 80% de la estructura productiva se encuentra retraída, el referente fabril remarcó que la fuerza de la industria no se detiene y apeló a la responsabilidad institucional para articular herramientas propositivas entre el Estado y el sector privado que permitan encaminar la recuperación.

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