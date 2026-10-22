Alerta industrial en Córdoba: advierten que más del 80% de los sectores sufre caída de actividad
En el marco del Coloquio de la UIC, Martín Rapallini reclamó una urgente reforma tributaria y señaló que los costos locales complican a las pymes frente a la competencia internacional.
22/10/2026 | 13:44Redacción Cadena 3
FOTO: Martín Rapallini, presidente de la UIA. (Foto: Agustín González/C3)
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Ahora país
En el marco del 18° coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, trazó un panorama de preocupación respecto al presente económico y exigió a la política acelerar los tiempos para debatir temas estructurales como una reforma tributaria a nivel federal.
Durante el evento realizado en el centro de convenciones de la zona norte de la ciudad, que contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora y referentes nacionales, el dirigente industrial advirtió sobre la disparidad que atraviesa el sector productivo actual: mientras algunos rubros muestran dinamismo, la gran mayoría sufre las consecuencias de una economía recesiva.
"Hoy los sectores dinámicos representan menos del 20% de toda la economía; hay más del 80% que están con caída", alertó Rapallini, quien además precisó que existen empresas en concurso preventivo de acreedores y pymes con serias dificultades para traccionar debido a que los costos internacionales se ubican muy por debajo de los nacionales.
Pese a este escenario adverso donde el 80% de la estructura productiva se encuentra retraída, el referente fabril remarcó que la fuerza de la industria no se detiene y apeló a la responsabilidad institucional para articular herramientas propositivas entre el Estado y el sector privado que permitan encaminar la recuperación.
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¿Qué se discutió en el coloquio? Se debatió sobre la necesidad de acelerar la discusión de temas estructurales como una reforma tributaria a nivel federal.
¿Quién es el titular de la UIA? El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) es Martín Rapallini.
¿Cuándo se realizó el evento? El evento se realizó durante el 18° coloquio de la UIC.
¿Dónde tuvo lugar el coloquio? El coloquio tuvo lugar en el centro de convenciones de la zona norte de la ciudad.
¿Por qué hay preocupación en el sector industrial? Hay preocupación debido a que más del 80% del sector productivo está en caída y enfrenta una economía recesiva.