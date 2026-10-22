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Tormenta en Santa Fe: granizo dañó ganado, cultivo y viviendas en la región

Uno de los registros fue compartido desde Fortín Olmos, en el norte provincial, donde se observa la fuerte lluvia que alcanzó a la localidad en medio de las condiciones inestables.    

22/10/2026 | 17:41Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Tormenta en Santa Fe: así se registró la intensa lluvia en distintos puntos de la región.

FOTO: Tormenta en Santa Fe: así se registró la intensa lluvia en distintos puntos de la región.

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En medio del temporal que afecta a Rosario y distintas localidades de Santa Fe, comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran la intensidad de las precipitaciones registradas durante este jueves.

Uno de los registros fue compartido desde Fortín Olmos, en el norte provincial, donde se observa la fuerte lluvia que alcanzó a la localidad en medio de las condiciones inestables que afectan a buena parte de la región.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la jornada se registraron tormentas y lluvias de variada intensidad en distintos puntos de Santa Fe, con fenómenos que en algunas zonas estuvieron acompañados por actividad eléctrica y caída de granizo.

Las condiciones de inestabilidad se mantenían durante la tarde, por lo que no se descartaba la continuidad de las precipitaciones y la aparición de nuevos fenómenos puntuales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para viernes, sábado y domingo se prevén precipitaciones intermitentes, períodos de cielo nublado y algunas mejoras temporarias que podrían permitir la aparición del sol.

Si bien no se descarta alguna tormenta puntual durante los próximos días, el pronóstico anticipa principalmente lluvias, sin la intensidad de algunos de los fenómenos registrados durante este jueves en distintos sectores de la provincia.

Lectura rápida

1. ¿Qué fenómeno climático afecta a Rosario?

Un temporal con intensas precipitaciones afecta a Rosario y localidades de Santa Fe.

2. ¿Quién compartió videos del temporal?

Videos de las precipitaciones fueron compartidos por usuarios en redes sociales.

3. ¿Cuándo se registraron las lluvias?

Las lluvias y tormentas se registraron durante el día de jueves.

4. ¿Dónde se observó la fuerte lluvia?

La fuerte lluvia fue observada en Fortín Olmos, en el norte de Santa Fe.

5. ¿Qué se espera para el fin de semana?

Se prevén precipitaciones intermitentes y períodos de cielo nublado para viernes, sábado y domingo.

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