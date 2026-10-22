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Hallazgo en un penal cordobés: secuestran cocaína y marihuana ocultas dentro de una pasta de dientes

El intento de ingreso de sustancias prohibidas se dio en el Establecimiento Penitenciario Nº 9 – Unidad de Contención del Aprehendido.

22/10/2026 | 17:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Encontraron droga dentro de una pasta de dientes en una cárcel en Córdoba.

FOTO: Encontraron droga dentro de una pasta de dientes en una cárcel en Córdoba.

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Personal del Departamento de Requisa del Servicio Penitenciario de Córdoba secuestró este jueves sustancias prohibidas ocultas en un envase de dentífrico en el Establecimiento Penitenciario Nº 9Unidad de Contención del Aprehendido.

Según informó la propia institución a través de sus redes oficiales, los agentes detectaron un envoltorio de pasta dental Colgate que escondía en su interior cuatro pequeños paquetes. Tres de ellos contenían una sustancia compatible con cocaína y el restante, material compatible con marihuana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El procedimiento forma parte de los controles rutinarios que realiza el personal penitenciario para impedir el ingreso de elementos prohibidos a las unidades carcelarias. “Los controles son fundamentales para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios”, destacó el Servicio Penitenciario de Córdoba en su comunicado.

En el video difundido por la institución se observa a agentes con guantes negros abriendo el envase, extrayendo el contenido y exhibiendo los envoltorios encontrados junto a la documentación del procedimiento.

Lectura rápida

¿Qué se secuestró en el Establecimiento Penitenciario Nº 9? Se secuestraron sustancias prohibidas ocultas en un envase de dentífrico.

¿Quién realizó el operativo? El operativo fue realizado por el personal del Departamento de Requisa del Servicio Penitenciario de Córdoba.

¿Cuándo se llevó a cabo el procedimiento? El procedimiento se llevó a cabo este jueves.

¿Dónde se encontraron las sustancias? Las sustancias se encontraron en el Establecimiento Penitenciario Nº 9Unidad de Contención del Aprehendido.

¿Por qué son importantes los controles en las unidades carcelarias? Los controles son fundamentales para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios.

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