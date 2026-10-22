Hallazgo en un penal cordobés: secuestran cocaína y marihuana ocultas dentro de una pasta de dientes

FOTO: Encontraron droga dentro de una pasta de dientes en una cárcel en Córdoba.

Personal del Departamento de Requisa del Servicio Penitenciario de Córdoba secuestró este jueves sustancias prohibidas ocultas en un envase de dentífrico en el Establecimiento Penitenciario Nº 9 – Unidad de Contención del Aprehendido.

Según informó la propia institución a través de sus redes oficiales, los agentes detectaron un envoltorio de pasta dental Colgate que escondía en su interior cuatro pequeños paquetes. Tres de ellos contenían una sustancia compatible con cocaína y el restante, material compatible con marihuana.

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En el Establecimiento Penitenciario Nº 9 – Unidad de Contención del Aprehendido, personal del Departamento de Requisa secuestró un envoltorio de dentífrico que ocultaba cuatro envoltorios con sustancias prohibidas. Tres contenían una sustancia compatible con cocaína y uno, con marihuana. Los controles son fundamentales para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios. — Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) October 22, 2026

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El procedimiento forma parte de los controles rutinarios que realiza el personal penitenciario para impedir el ingreso de elementos prohibidos a las unidades carcelarias. “Los controles son fundamentales para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios”, destacó el Servicio Penitenciario de Córdoba en su comunicado.

En el video difundido por la institución se observa a agentes con guantes negros abriendo el envase, extrayendo el contenido y exhibiendo los envoltorios encontrados junto a la documentación del procedimiento.