Mari´a Paula Zacharias y El Ojo del Arte: La cultura como resistencia en tiempos difíciles

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La periodista Mari´a Paula Zacharias pasó por la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Radio y habló sobre la importancia de que el arte pueda tener su lugar en la radiofonía. "Que el arte siga en la radio es una resistencia", declaró a la Agencia Noticias Argentinas.

En el marco de la ceremonia de premiación donde El Ojo del Arte compitió en la categoría Programa Cultural/Educativo, su conductora reflexionó sobre lo que significa la nominación para ella: "El Ojo del Arte lo ve todo el mundo, es el programa más importante de las artes visuales, así que ese es nuestro tesoro. Estamos acá orgullosos de volver a estar, porque cada día queremos hacer un programa mejor".

"Creo que año a año vamos mejorando; este año llegamos a cubrir la Bienal de Venecia, así que la verdad es que ya para nosotros es un placer y un orgullo, porque sentimos que es poner el arte en la radio. Es algo muy difícil: llevar el arte argentino a todo el país, comunicar a los artistas entre sí, ponerlos en diálogo. Así que para nosotros eso ya es misión cumplida. Hoy venimos a celebrar y a festejar estar otra vez nominados, que ya es un montón", agregó.

Se trata de la tercera nominación que el ciclo tiene en la categoría y, habiendo ganado dos estatuillas previamente, Mari´a Paula reflexionó: "El arte es algo que se siente en el cuerpo, que se vive, que se disfruta; y también hablando con los artistas, que nos cuentan qué es lo que están haciendo, por qué hacen la obra que hacen, qué significa, qué visión del mundo nos ofrecen. Porque vivir a través del arte... tenemos otra sensibilidad, otras percepciones, podemos vivir mejor. No se trata solo de sobrevivir, también hay que vivir bien, vivir con cultura, con espiritualidad. Todo eso también es un derecho, lo necesitamos en nuestra vida para ser más felices".

En la misma línea, destacó la importancia de tener una vía de comunicación con amplia llegada para poder difundir el arte en Argentina: "Por eso pensamos que es una resistencia: que el arte siga en la radio, que El Ojo del Arte se escuche cada vez más, porque necesitamos cultura, necesitamos espiritualidad, sensibilidad. La visión de los artistas de este tiempo, que es tan oscuro a veces, y los artistas nos permiten ver con otra mirada, con otro lenguaje, procesar las cosas, procesar la realidad también, ¿no? Digerirla de alguna manera".

Por último, definió la continuidad del programa como una trinchera: "Más que en estos tiempos en que la cultura está tan vapuleada, necesitamos más cultura, y eso es lo que tratamos de aportar".