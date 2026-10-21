Palmeiras se clasifica a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Fluminense en penales

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Palmeiras logró su clasificación a la final de la Copa Libertadores de América tras superar a Fluminense en una emocionante definición por penales, donde el resultado fue 5-3. Este encuentro, que se llevó a cabo en su estadio, culminó con un marcador de 1-0 a favor del equipo visitante en los noventa minutos reglamentarios, gracias a un gol de Hércules a los 37 minutos del segundo tiempo.

El conjunto paulista, que es el actual subcampeón del torneo, ahora aguarda al vencedor de la llave que disputarán Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata este jueves en Río de Janeiro. El partido de ida entre ambos equipos finalizó sin goles, lo que deja todo abierto para el desenlace de esta serie.

En su encuentro anterior, Palmeiras había logrado vencer a Fluminense por 2-1 como visitante, pero en esta ocasión se encontraron con un rival que supo hacerse fuerte en defensa. El equipo local tuvo que recurrir a la tanda de penales para asegurar su lugar en la final. En esta instancia, el equipo dirigido por Abel Ferreira mostró una gran efectividad, anotando los cinco remates desde el punto penal gracias a las ejecuciones de Maurício, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Joaquín Piquerez y Marlo Freitas.

Por su parte, Fluminense también logró convertir tres penales, anotados por Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana, aunque el arquero local Carlos Miguel logró desviar el disparo de Nonato, lo que resultó determinante para el desenlace del partido.

La final de la Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Si Flamengo se impone en su duelo, se repetirá la final del año pasado, donde el equipo carioca se consagró campeón al vencer a Palmeiras por 1-0.