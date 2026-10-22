Airbnb limita tareas a huéspedes y genera descontento entre anfitriones

Airbnb implementó una nueva política que limita las tareas que los anfitriones pueden exigir a los huéspedes antes de su salida, abordando una queja recurrente de los usuarios que a menudo deben pagar tarifas de limpieza y cumplir con una lista de tareas. A partir del 20 de noviembre, los anfitriones no podrán requerir que los huéspedes deshagan las camas, laven y guarden los platos, inicien la lavandería o retiren la basura de la propiedad.

Este cambio responde a años de críticas sobre las instrucciones de salida excesivamente exigentes y las multas por no cumplir con la disposición de basura. Muchos huéspedes expresaron su frustración en redes sociales, cuestionando por qué deberían ser responsables de tareas de limpieza tras haber pagado una tarifa de limpieza.

Sin embargo, algunos anfitriones no están contentos con la actualización. En los foros comunitarios de Airbnb, algunos argumentan que las responsabilidades básicas de limpieza son esenciales para mantener condiciones sanitarias y proteger sus propiedades. Señalan que deben gestionar los costos y demandas prácticas de preparar sus propiedades para los próximos huéspedes.

Un anfitrión expresó su preocupación de que la nueva política se asemeje a un modelo hotelero, lo que resta atractivo a la singularidad de Airbnb. "Los huéspedes tienen total libertad para ser perezosos mientras los anfitriones asumen el riesgo", escribió. "La gran distinción entre los hoteles comerciales y mi hogar privado es el toque personal. Los huéspedes pueden esperar lavar sus platos o ponerlos en el lavavajillas y retirar sus sábanas sucias. A cambio, disfrutan de una conexión personal y un entorno único que un hotel simplemente no puede ofrecer. Además, cada posible huésped tiene la oportunidad de leer el anuncio de antemano y decidir qué prefieren. Si se eliminan estas restricciones, podría llevarme a retirar mi anuncio y despedirme de Airbnb después de doce años".

Airbnb ha delineado algunas excepciones a la nueva política. Los anfitriones aún pueden pedir a los huéspedes que ahorren agua durante sequías o que utilicen contenedores de basura a prueba de osos en áreas donde la fauna representa un riesgo.

Este cambio de política resalta el desafío que enfrenta Airbnb para equilibrar las expectativas de los huéspedes con las de los anfitriones y es un paso más en la atención a las preocupaciones de los huéspedes. La compañía había enfrentado críticas en 2024 por la falta de transparencia de precios, ya que los anfitriones sumaban tarifas de limpieza tras la reserva de sus anuncios. En 2023, la empresa informó que más de 260,000 anfitriones habían reducido o eliminado sus tarifas de limpieza. En mayo de 2025, Airbnb comenzó a mostrar precios totales, incluidas las tarifas pero excluyendo impuestos, por defecto en los resultados de búsqueda a nivel mundial.

Será interesante ver cuántos anfitriones consideran que las nuevas restricciones hacen que Airbnb sea menos atractivo como plataforma. Sin embargo, esta medida también podría atraer a más viajeros que buscan la comodidad de un alquiler sin sentir que deben pagar por la limpieza de la casa mientras aún se espera que limpien ellos mismos.