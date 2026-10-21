FOTO: Tesla comenzará a vender Cybercabs antes de fin de año, a pesar de la investigación federal

La empresa Tesla confirmó que comenzará a vender su modelo Cybercab a clientes antes de finalizar el año. Este anuncio se produjo en un contexto en el que los reguladores federales, específicamente la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), están investigando si el vehículo cumple con los estándares de seguridad necesarios.

El Cybercab, un vehículo autónomo y bicolor, carece de volante y otros controles tradicionales. Durante la llamada de ganancias del tercer trimestre, Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de Tesla, explicó que las unidades producidas hasta ahora están destinadas exclusivamente a la flota de robotaxis de la compañía. "A medida que esta flota crezca, principalmente entregaremos vehículos autónomos totalmente diseñados a nuestros clientes", agregó, aunque destacó que el proceso comenzaría de manera gradual.

El interés de Tesla en vender el Cybercab a terceros fue expresado el mes pasado durante un evento en Austin, donde incluso se habilitó un formulario para que las personas interesadas en adquirir robotaxis se registraran. Sin embargo, no estaba claro si la compañía seguiría adelante con esta propuesta.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha mencionado durante años su intención de crear una gran flota de robotaxis de bajo costo, aunque inicialmente los planes se centraron en convertir vehículos Tesla de propiedad privada en taxis autónomos mediante una actualización de software.

Este enfoque aún no se ha concretado. Actualmente, los propietarios de Tesla pueden suscribirse al sistema de conducción autónoma total (FSD), que automatiza muchas tareas de conducción, pero requiere que el conductor permanezca atento y listo para tomar el control. Tesla continúa lanzando actualizaciones de software para mejorar las capacidades del sistema, aunque los videos han demostrado que muchos conductores prueban los límites de esta regla.

Durante la llamada, Musk afirmó que una versión no supervisada del FSD, la versión completamente autónoma, se lanzaría a los clientes en el segundo trimestre del próximo año. Esto representa otro retraso para los propietarios de Tesla, muchos de los cuales adquirieron o se suscribieron al software hace años.

Si se cumplen ambos plazos, los clientes de flotas de terceros podrán comprar el Cybercab autónomo y potencialmente operarlo como un servicio de robotaxi antes de que los propietarios de Tesla tengan acceso a la misma capacidad autónoma en sus propios vehículos.

Musk aclaró que el Cybercab está diseñado para ser un vehículo de transporte, no un automóvil de propiedad privada. "El Cybercab se ofrecerá principalmente como un servicio de transporte, mientras que nuestros otros vehículos estarán más orientados a la propiedad, como el Model 3 y el Model Y, y el Roadster, por supuesto", comentó Musk durante la llamada. "La mayoría de los Cybercab serán esencialmente propiedad de Tesla y se ofrecerán como un servicio de transporte".

Sin embargo, hay al menos un obstáculo que podría complicar los planes de la flota del Cybercab. La NHTSA anunció el mes pasado que había abierto una investigación sobre el Cybercab, justo horas después de que los vehículos comenzaran a operar en las calles públicas de Austin.

Las normas de seguridad federal para vehículos motorizados (FMVSS) requieren controles manuales, como pedales de freno, así como otras características, como espejos retrovisores y laterales. Los fabricantes de automóviles tradicionalmente se auto-certifican sobre el cumplimiento de las normas FMVSS, y Tesla hizo lo mismo.

Las regulaciones actuales no contemplan vehículos sin controles manuales, aunque el Departamento de Transporte propuso recientemente eliminar esos requisitos para vehículos diseñados para ser conducidos de manera autónoma. Mientras tanto, la NHTSA indicó que investigará el Cybercab para "examinar el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó al certificar el Cybercab y cuestiones relacionadas".

El resultado de esta investigación podría influir en la posibilidad de que Tesla, o cualquier otra empresa, opere legalmente el Cybercab.