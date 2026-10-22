Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 22 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 17°, mientras que la humedad se encuentra en un 82%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 32°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un viento suave que podría alcanzar hasta 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica un poco más elevada, pero no se prevén lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en el clima. Para el viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 30°, con probabilidad de light rain. El sábado 24 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 19°, también con light rain. El domingo 25 de octubre, se prevé un clima más fresco, con mínimas de 10° y máximas de 13°, continuando con light rain. El lunes 26 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima de 21°, con overcast clouds. Finalmente, el martes 27 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 24°, con posibilidad de light rain.