Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 79%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real, pero no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en el clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 23 de octubre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El sábado 24, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, también con nubes. El domingo 25, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 26, la mínima descenderá a 10° y la máxima alcanzará los 23°, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 27, se espera una mínima de 13° y una máxima de 25°, con cielo nublado.