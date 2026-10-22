Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 22 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán presenta broken clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 88%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 22°, con probabilidad de light rain. El sábado 24 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con moderate rain. El domingo 25 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 19°, también con moderate rain. Para el lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 24°, con broken clouds. Finalmente, el martes 27 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con overcast clouds.