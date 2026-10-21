"Inaceptable Milei": la dura reacción de los medios españoles tras el ataque a una periodista
El Presidente llamó “corta intelectualmente” y “miserable política” a una cronista de la Cadena SER. El diario El País publicó un editorial crítico en el que advirtió sobre el “daño institucional” de su comportamiento.
21/10/2026 | 17:59Redacción Cadena 3
FOTO: La reacción de los medios españoles a la visita de Milei a España.
El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo cruce con la prensa durante su visita a Madrid, donde insultó a una periodista de la radio española Cadena SER y volvió a lanzar fuertes acusaciones contra Clarín y sus trabajadores. La reacción del mandatario generó críticas de medios españoles, que cuestionaron su trato hacia los periodistas.
El episodio ocurrió cuando Julia Molina, cronista de la Cadena SER, le preguntó si consideraba que su visita a España podía incomodar al Partido Popular y a Vox. “Eso me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, respondió Milei.
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La periodista relató posteriormente que también hubo incidentes con el equipo de seguridad que acompaña al presidente y que otro cronista del diario El País llegó a ser empujado. Según Molina, nadie del entorno del mandatario le pidió disculpas tras el episodio.
El País calificó de “inaceptable” la actitud de Milei
Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó del diario El País, que publicó un editorial titulado “Inaceptable Milei”. En el texto, el medio criticó el comportamiento del presidente durante su visita y lo vinculó con el estilo confrontativo del mandatario estadounidense Donald Trump.
El editorial recordó que Milei ya había protagonizado un episodio de tensión en Madrid en 2024, cuando descalificó a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante un acto de Vox.
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Tensión con la prensa. Milei insultó a una periodista española: "Corta intelectualmente y miserable política"
El Presidente insultó a Julia Molina, de la Cadena SER, tras ser consultado sobre por qué el PP y VOX evitaron mostrarse con él. También atacó al mandatario español Pedro Sánchez.
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Además, sostuvo que la conducta del mandatario argentino provoca un “daño institucional” y cuestionó la manera en que representa al país ante la comunidad internacional.
La Cadena SER también cuestionó el episodio. En una de sus publicaciones, tituló que Milei había faltado el respeto a una periodista que le formuló una pregunta durante un acto.
El cruce con Molina se produjo en una jornada en la que Milei también volvió a arremeter contra el diario Clarín. Durante un desayuno con periodistas en el Real Casino de Madrid, el mandatario respondió a una consulta de la corresponsal Marín Artusa con nuevas acusaciones contra el medio y sus trabajadores. El presidente calificó al diario como “un medio corrupto argentino, lleno de periodistas corruptos” y los acusó de ser “mentirosos seriales”.
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La visita de Milei quedó marcada por los cruces con la prensa
Las declaraciones del presidente y los incidentes denunciados durante su recorrido por Madrid ocuparon un lugar destacado en la cobertura de los medios españoles. El País incluyó el episodio en su portada y dedicó espacio tanto a la crónica del enfrentamiento como a su editorial crítico.
La controversia se sumó a las tensiones que Milei ya había protagonizado durante visitas anteriores a España y volvió a poner en el centro de la discusión su relación con el periodismo y el tono de sus intervenciones públicas.
Lectura rápida
¿Qué hizo Javier Milei durante su visita a Madrid? Protagonizó un cruce con la prensa, insultando a una periodista de la Cadena SER y lanzando acusaciones contra Clarín.
¿Quién fue la periodista involucrada en el incidente? La periodista fue Julia Molina, cronista de la Cadena SER.
¿Cuándo ocurrió el episodio? Ocurrió durante la visita de Milei a Madrid, en una jornada que incluyó varios incidentes con la prensa.
¿Dónde se produjo el cruce más notable? En Madrid, específicamente durante un acto en el que Milei respondió a preguntas de la prensa.
¿Por qué se generaron críticas hacia Milei? Por su trato hacia los periodistas y su comportamiento considerado inaceptable por medios españoles como El País.