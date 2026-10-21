"Inaceptable Milei": la dura reacción de los medios españoles tras el ataque a una periodista

FOTO: La reacción de los medios españoles a la visita de Milei a España.

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo cruce con la prensa durante su visita a Madrid, donde insultó a una periodista de la radio española Cadena SER y volvió a lanzar fuertes acusaciones contra Clarín y sus trabajadores. La reacción del mandatario generó críticas de medios españoles, que cuestionaron su trato hacia los periodistas.

El episodio ocurrió cuando Julia Molina, cronista de la Cadena SER, le preguntó si consideraba que su visita a España podía incomodar al Partido Popular y a Vox. “Eso me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, respondió Milei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La periodista relató posteriormente que también hubo incidentes con el equipo de seguridad que acompaña al presidente y que otro cronista del diario El País llegó a ser empujado. Según Molina, nadie del entorno del mandatario le pidió disculpas tras el episodio.

El País calificó de “inaceptable” la actitud de Milei

Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó del diario El País, que publicó un editorial titulado “Inaceptable Milei”. En el texto, el medio criticó el comportamiento del presidente durante su visita y lo vinculó con el estilo confrontativo del mandatario estadounidense Donald Trump.

El editorial recordó que Milei ya había protagonizado un episodio de tensión en Madrid en 2024, cuando descalificó a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante un acto de Vox.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, sostuvo que la conducta del mandatario argentino provoca un “daño institucional” y cuestionó la manera en que representa al país ante la comunidad internacional.

La Cadena SER también cuestionó el episodio. En una de sus publicaciones, tituló que Milei había faltado el respeto a una periodista que le formuló una pregunta durante un acto.

El cruce con Molina se produjo en una jornada en la que Milei también volvió a arremeter contra el diario Clarín. Durante un desayuno con periodistas en el Real Casino de Madrid, el mandatario respondió a una consulta de la corresponsal Marín Artusa con nuevas acusaciones contra el medio y sus trabajadores. El presidente calificó al diario como “un medio corrupto argentino, lleno de periodistas corruptos” y los acusó de ser “mentirosos seriales”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La visita de Milei quedó marcada por los cruces con la prensa

Las declaraciones del presidente y los incidentes denunciados durante su recorrido por Madrid ocuparon un lugar destacado en la cobertura de los medios españoles. El País incluyó el episodio en su portada y dedicó espacio tanto a la crónica del enfrentamiento como a su editorial crítico.

La controversia se sumó a las tensiones que Milei ya había protagonizado durante visitas anteriores a España y volvió a poner en el centro de la discusión su relación con el periodismo y el tono de sus intervenciones públicas.