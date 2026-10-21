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Cómo está el historial entre Boca y Atlético Mineiro

Argentinos y brasileños se enfrentarán en Barranquilla en la final de la Copa Sudamericana.

21/10/2026 | 21:39Redacción Cadena 3

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Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron en 2021.

FOTO: Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron en 2021.

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Este miércoles quedó definida la final de una nueva edición de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y enfrentará a Boca que hizo lo propio ante el Vasco da Gama.

Argentinos y brasileños ya se enfrentaron en distintos certámenes internacionales y ya saben lo que es jugar entre sí para definir quién de los dos levanta una copa. El historial muestra una supremacía del Xeneize en los ocho encuentros oficiales que disputaron: Boca ganó en tres ocasiones, empataron cuatro y el elenco brasileño registra sólo una victoria.

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El primer cruce entre ambos se dio en las semifinales de la Copa Libertadores 1978, que tuvo a Boca como defensor del título. Los de la Ribera ganaron 2-1 en Belo Horizonte con dos goles de Miguel Bordón de tiro libre y 3-1 en La Bombonera.

En 1993 volvieron a enfrentarse en la final de la Copa de Oro: empataron sin goles en el Mineirao y Boca se quedó con el título al ganar 1-0 en La Boca gracias a un cabezazo de Carlos Mac Allister.

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En noviembre de 2000 llegó el primer y único triunfo de los brasileños. Con goles de Marques y Diego Capria, venció 2-0 al equipo de Carlos Bianchi en la ida de los cuartos de final de la Copa Mercosur. La vuelta en La Bombonera fue empate 2-2 con festejos de Antonio "Chií" Barijho para Boca, que quedó eliminado a manos Atlético Mineiro.

Los últimos antecedentes fueron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021: igualaron 0-0 en los dos encuentros y Atlético Mineiro eliminó al equipo de Miguel Ángel Russo al imponerse 3-1 en la definición por penales.

Lectura rápida

¿Qué se definió este miércoles? Se definió la final de la Copa Sudamericana.

¿Quiénes son los equipos finalistas? Atlético Mineiro y Boca.

¿Cuándo fue el primer enfrentamiento? En las semifinales de la Copa Libertadores 1978.

¿Dónde se jugaron los partidos más relevantes? En Belo Horizonte y La Bombonera.

¿Cómo ha sido el historial entre ambos equipos? Boca ganó tres veces, empataron cuatro y Atlético Mineiro ganó una vez.

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