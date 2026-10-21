Norris hizo una fuerte autocrítica antes del GP de Austin: "Necesito tomar mejores decisiones"
Previo al Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de McLaren, Lando Norris, reflexionó sobre su desempeño en Singapur y se comprometió a mejorar en la próxima carrera en Austin.
FOTO: Lando Norris
Buenos Aires, 21 octubre (NA) –Lando Norris se alista para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se llevará a cabo en Austin, con un objetivo claro: evitar repetir errores y corregir lo ocurrido en el GP de Singapur. El piloto británico realizó una profunda autocrítica sobre lo sucedido en la última carrera, donde reconoció que necesita tomar "mejores decisiones" mientras McLaren busca superar su reciente conflicto con su compañero de equipo, Oscar Piastri.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, a través de Motorsport, Norris abordó el incidente que resultó en la eliminación de ambos pilotos en la competencia, al intentar conseguir el cuarto lugar en la última carrera.
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Franco regresa con su Alpine al trazado de Austin, donde correrá por tercera vez y sumó con Williams en 2024. Arranca otra sucesión de tres semanas de GP, que seguirá en México y finaliza en Brasil.
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"Asumo la responsabilidad de mis errores y aprendo de ellos. Este equipo es mi motivación cada fin de semana, y mi objetivo es recompensar el arduo trabajo de todos mejorando, tomando mejores decisiones y representando al equipo de la mejor manera posible", expresó el piloto de McLaren.
El director del equipo, Andrea Stella, también se pronunció sobre los puntos perdidos en las últimas carreras, incluyendo las de Malasia y Singapur: "Tras una triple cita complicada, tomamos las lecciones aprendidas de nuestro rendimiento y ejecución y las ponemos en práctica. En la F1, el éxito nunca está garantizado, así que nuestra respuesta es seguir construyendo, seguir desarrollándonos y seguir avanzando juntos como un solo equipo", enfatizó.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Lando Norris?
Norris asumió la responsabilidad de sus errores tras el GP de Singapur, donde él y Piastri fueron eliminados.
¿Qué declaró Norris sobre sus errores?
Dijo que debe aprender de sus errores y que su objetivo es mejorar y representar al equipo de la mejor manera.
¿Cuál es la situación del equipo McLaren?
El equipo busca dejar atrás un conflicto interno entre Norris y Piastri mientras se preparan para el GP de Estados Unidos.
¿Qué opinó Andrea Stella?
Stella comentó sobre las lecciones aprendidas de las recientes carreras y la importancia de seguir desarrollándose como equipo.
¿Cuándo es el Gran Premio de Estados Unidos?
El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en Austin, aunque la fecha exacta no fue mencionada en el artículo.
[Fuente: Noticias Argentinas]