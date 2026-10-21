Un rayo fulminó a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro
El fenómeno meteorológico ocurrió este mediodía. La descarga fue letal para cuatro ejemplares, mientras que dos lograron recuperarse y una persona requirió asistencia.
21/10/2026 | 12:26Redacción Cadena 3
FOTO: Cuatro yeguas de polo fueron fulminadas por un rayo en el Jockey Club de San Isidro.
Un rayo provocó la muerte instantánea de cuatro yeguas de polo e hirió a otros dos ejemplares este miércoles pasadas las 11 en las instalaciones del Jockey Club de San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense.
Durante la emergencia, una persona también debió recibir asistencia en el lugar.
La descarga eléctrica cayó de manera fulminante sobre un sector del extenso predio deportivo en momentos en que se registraban fuertes tormentas en la zona.
La potencia del impacto afectó directamente a un grupo de seis equinos: cuatro fallecieron de inmediato debido a la descarga, mientras que los dos restantes cayeron desplomados, pero lograron recomponerse con el correr de los minutos.
Ante el incidente, personal del predio se desplazó rápidamente para asistir a los animales e intervenir en el auxilio de la persona afectada, de la que no trascendieron demasiados detalles.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Jockey Club de San Isidro? Un rayo mató a cuatro yeguas de polo e hirió a otros dos ejemplares.
¿Quiénes fueron afectados por el rayo? Cuatro yeguas murieron y dos más resultaron heridas; además, una persona recibió asistencia.
¿Cuándo sucedió el incidente? Este miércoles pasadas las 11.
¿Dónde tuvo lugar el evento? En las instalaciones del Jockey Club de San Isidro, en el conurbano bonaerense.
¿Cómo se produjo la tragedia? La descarga eléctrica cayó durante fuertes tormentas en la zona, afectando a un grupo de seis equinos.
¿Por qué se dio la emergencia? Debido a la potente descarga eléctrica que impactó en el predio deportivo.