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Boca se clasifica a la final de la Copa Sudamericana y espera rival tras goleada en Maracaná

El "Xeneize" hizo historia al golear 3-1 a Vasco da Gama en el mítico Maracaná. Este miércoles se definirá su rival en la final del torneo.

21/10/2026 | 09:59Redacción Cadena 3

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Boca sueña con cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

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Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- Boca se metió en la gran final de la Copa Sudamericana luego de la histórica goleada 3-1 sobre Vasco da Gama de Brasil en el mítico estadio de Maracaná y este miércoles por la noche conocerá a su rival.

La otra semifinal del segundo torneo de clubes más importante de América tiene como protagonistas al Atlético Mineiro de Brasil y al Montevideo City Torque de Uruguay, en una serie que tiene un gran candidato.

Esto se debe a que la ida, que se disputó la semana pasada, terminó 3-0 a favor del Atlético Mineiro, que se impuso gracias a los goles de Reiniard, Bernard y Thiago Borbas.

Sea cual sea su rival en la gran final, Boca contará con una ventaja que podría ser clave de cara al encuentro que se llevará a cabo este 21 de noviembre en Barranquilla.

Por un lado, el rival más complicado, al menos en la previa, podría ser Atlético Mineiro, que cuenta con jugadores de gran calidad. Sin embargo, el equipo brasileño viene de caer en dos definiciones continentales de manera consecutiva en los últimos años.

La primera fue en 2024, cuando cayó 3-1 contra Botafogo en la final de la Copa Libertadores, en un partido donde incluso jugó desde el minuto 1 con un jugador más.

Ya en el 2025, cayó en el partido decisivo de la Copa Sudamericana frente a Lanús, en un encuentro que terminó igualado sin goles luego de los 120 minutos y que se inclinó a favor del equipo argentino en la definición por penales.

Por otra parte, Montevideo City Torque está teniendo una heroica campaña en esta Copa Sudamericana, aunque en caso de avanzar a la gran final disputaría su primera definición continental, algo que podría pesarle, y mucho, frente a Boca, un equipo muy acostumbrado a disputar estas instancias.

Lectura rápida

¿Qué logró Boca?
Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama.

¿Quiénes son los rivales en la otra semifinal?
Los rivales son Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

¿Cuándo se jugará la final?
La final se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

¿Qué ventaja tiene Boca?
Boca tiene experiencia en finales internacionales, lo que podría ser clave ante su rival.

¿Qué ha pasado con Atlético Mineiro?
Atlético Mineiro ha perdido en dos finales continentales en los últimos años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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