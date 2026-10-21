Boca se clasifica a la final de la Copa Sudamericana y espera rival tras goleada en Maracaná

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- Boca se metió en la gran final de la Copa Sudamericana luego de la histórica goleada 3-1 sobre Vasco da Gama de Brasil en el mítico estadio de Maracaná y este miércoles por la noche conocerá a su rival.

La otra semifinal del segundo torneo de clubes más importante de América tiene como protagonistas al Atlético Mineiro de Brasil y al Montevideo City Torque de Uruguay, en una serie que tiene un gran candidato.

Esto se debe a que la ida, que se disputó la semana pasada, terminó 3-0 a favor del Atlético Mineiro, que se impuso gracias a los goles de Reiniard, Bernard y Thiago Borbas.

Sea cual sea su rival en la gran final, Boca contará con una ventaja que podría ser clave de cara al encuentro que se llevará a cabo este 21 de noviembre en Barranquilla.

Por un lado, el rival más complicado, al menos en la previa, podría ser Atlético Mineiro, que cuenta con jugadores de gran calidad. Sin embargo, el equipo brasileño viene de caer en dos definiciones continentales de manera consecutiva en los últimos años.

La primera fue en 2024, cuando cayó 3-1 contra Botafogo en la final de la Copa Libertadores, en un partido donde incluso jugó desde el minuto 1 con un jugador más.

Ya en el 2025, cayó en el partido decisivo de la Copa Sudamericana frente a Lanús, en un encuentro que terminó igualado sin goles luego de los 120 minutos y que se inclinó a favor del equipo argentino en la definición por penales.

Por otra parte, Montevideo City Torque está teniendo una heroica campaña en esta Copa Sudamericana, aunque en caso de avanzar a la gran final disputaría su primera definición continental, algo que podría pesarle, y mucho, frente a Boca, un equipo muy acostumbrado a disputar estas instancias.