La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.
El sorteo número 41388 de La Previa se realizó el miércoles 21 de octubre a las 10:15, con el número 3243 como ganador a primera (Balcon). Conocé todos los resultados aquí.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41388 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3243, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3243
2° 7578
3° 5792
4° 3147
5° 4685
6° 7882
7° 7131
8° 2142
9° 6584
10° 1321
11° 1889
12° 7808
13° 2078
14° 1570
15° 5707
16° 9147
17° 0422
18° 2365
19° 7693
20° 3278
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41388 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 21 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 3243, interpretado como A primera (Balcon).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.