La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

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El número de sorteo 41388 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3243, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3243

2° 7578

3° 5792

4° 3147

5° 4685

6° 7882

7° 7131

8° 2142

9° 6584

10° 1321

11° 1889

12° 7808

13° 2078

14° 1570

15° 5707

16° 9147

17° 0422

18° 2365

19° 7693

20° 3278