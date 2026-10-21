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La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

El sorteo número 41388 de La Previa se realizó el miércoles 21 de octubre a las 10:15, con el número 3243 como ganador a primera (Balcon). Conocé todos los resultados aquí.

21/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41388 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3243, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3243
2° 7578
3° 5792
4° 3147
5° 4685
6° 7882
7° 7131
8° 2142
9° 6584
10° 1321
11° 1889
12° 7808
13° 2078
14° 1570
15° 5707
16° 9147
17° 0422
18° 2365
19° 7693
20° 3278

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41388 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 21 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 3243, interpretado como A primera (Balcon).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.

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