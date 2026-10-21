Cerró Electrolux y 200 personas quedaron en la calle: "Lamentablemente puede pasar en otro lado"
El delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Adrián Cartazo, habló en Cadena 3 Rosario y reveló detalles del cierre definitivo del fabricante de heladeras, que llegó a operar en Rosario con unos 800 empleados hace tres años.
21/10/2026 | 10:24Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Electrolux cerró definitivamente su planta en Rosario.
Adrián Cartazo, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dio detalles del cierre definitivo de Electrolux en Rosario, que conllevó el pago de indemnizaciones y cinco salarios a los 200 despedidos. La conciliación obligatoria venció y no hubo necesidad de una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo por el previo acuerdo indemnizatorio entre las partes.
En Cadena 3 Rosario, Cartazo advirtió sobre la crítica situación que atraviesa la industria argentina tras el cierre de la planta productiva de Electrolux y alertó que otras empresas podrían enfrentar un escenario similar. “Lamentablemente puede pasar en otro lado. No hay ventas y la industria se está cayendo a pedazos”, sostuvo al analizar las dificultades que atraviesa el sector. Según señaló, la caída de la actividad y la competencia con los productos importados agravan el panorama para las fábricas y sus trabajadores.
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Crisis económica. Electrolux cierra definitivamente su fábrica en Rosario y deja a 200 empleados en la calle
La cifra de despidos fue confirmada por la delegación local de la Unión Obrera Metaúrgica (UOM). En abril unos 100 operarios habían tomado la opción del retiro voluntario ante un achique productivo. El gremio estima una pérdida total de 800 empleos desde 2023. El lunes hay audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
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Al referirse a las posibilidades laborales de quienes quedaron sin empleo, Cartazo explicó que la mayoría está buscando alternativas y que algunos ya consiguieron trabajo, aunque en condiciones diferentes. “La mayoría están en tratativas de trabajo y hay muchos que ya consiguen”, indicó. Sin embargo, remarcó que la situación económica complica la reinserción laboral y que muchos deben generar sus propios ingresos a través de aplicaciones de transporte y reparto. “La mayoría de la gente hace eso, remis, Uber”, describió, y lamentó la falta de oportunidades en el sector metalúrgico.
El dirigente también cuestionó las dificultades que enfrentan las empresas nacionales para competir con los productos que llegan del exterior. “Lamentablemente, todo lo que entra de afuera no se puede competir hoy”, afirmó. Para Cartazo, la falta de ventas y la presión de las importaciones constituyen factores centrales para entender la crisis industrial, que amenaza con extenderse más allá de un caso puntual. En ese contexto, alertó sobre las consecuencias que podría tener la continuidad de esta dinámica para el empleo y la producción local.
En cuanto a los ingresos que percibían los trabajadores de Electrolux, Cartazo estimó que un empleado cobraba alrededor de 1.300.000 pesos de bolsillo por mes. La pérdida de esos puestos representa un golpe para las familias afectadas, en un escenario en el que conseguir una nueva ocupación no necesariamente garantiza condiciones laborales ni ingresos equivalentes. La búsqueda de alternativas, explicó, se desarrolla en medio de una coyuntura económica complicada y con escasas posibilidades de volver a insertarse en la actividad metalúrgica.
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Crisis económica. Electrolux deja de fabricar heladeras y empieza a importarlas
La empresa, que emplea a unos 250 trabajadores tras el retiro voluntario de otros 120, aseguró que la determinación responde a la “evolución de su modelo operativo”.
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Cartazo describió además el estado en el que encontraron la planta los trabajadores que regresaron para retirar sus pertenencias. Según relató, el establecimiento ya estaba cerrado y sin servicios básicos. “Los chicos fueron a buscar sus pertenencias y ya estaban las puertas soldadas, los portones, sin luz, sin agua, sin gas”, contó. La imagen, de acuerdo con su testimonio, refleja la interrupción de la actividad productiva y la incertidumbre que atraviesan quienes se quedaron sin empleo.
Sobre el futuro de Electrolux en Rosario, Cartazo señaló que la planta productiva dejó de funcionar y que la empresa continuaría con tareas administrativas vinculadas con la importación de productos. Sin embargo, puso en duda que exista actividad laboral en el establecimiento local. “Se estarán acomodando seguramente algunos papeles, pero no. Gente trabajando, no”, afirmó.
Informe de Agustín Dadamio.
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista del informe?
El protagonista es Adrián Cartazo, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
¿Qué ocurrió con Electrolux?
Se produjo el cierre definitivo de Electrolux en Rosario, afectando a 200 trabajadores.
¿Cuándo venció la conciliación obligatoria?
La conciliación obligatoria venció sin necesidad de nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo.
¿Cómo está la situación laboral para los despedidos?
La mayoría de los despedidos busca nuevas oportunidades, aunque muchos enfrentan dificultades para reintegrarse laboralmente.
¿Qué futuro se vislumbra para Electrolux en Rosario?
La planta productiva ha dejado de funcionar, y se duda de la existencia de actividad laboral en el establecimiento local.