"La Santa Sede nunca canceló el viaje", dijo una secretaria del Vaticano por la visita del Papa

La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, Emilce Cuda, sostuvo que sigue adelante la visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, prevista para noviembre, y aclaró que las confirmaciones oficiales sobre el viaje corresponden a la Santa Sede.

"Yo no soy quien confirma eso, sino la Santa Sede. Y la Santa Sede nunca ha cancelado el viaje, así que eso sigue adelante", expresó en diálogo con Cadena 3 desde la Universidad Católica de Córdoba (UCC), donde recibió el doctorado honoris causa.

Según el programa publicado por el Vaticano, la gira está prevista del 6 al 17 de noviembre. El tramo argentino abarca del 8 al 11 e incluye una visita a Córdoba el martes 10.

La teóloga argentina destacó el vínculo del pontífice con la región y recordó que, aunque nació en Estados Unidos, fue nombrado obispo en América Latina. "Es un obispo de América Latina y ahora viene como papa a su continente", señaló.

Sobre los preparativos, describió una movilización que involucra a gobiernos, parroquias y comunidades de distintas religiones. Además de la organización de los actos, mencionó el interés de la gente por leer las encíclicas y homilías del Papa y seguir sus intervenciones.

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"La figura del Papa es algo realmente importante más allá del credo de las personas", afirmó. En un contexto internacional atravesado por guerras y conflictos, valoró que la visita ponga en primer plano la reconciliación, la justicia social, el derecho al trabajo y la dignidad humana.

Cuda enmarcó su presencia en Córdoba en las actividades previas a la llegada del pontífice, destinadas a escuchar a las comunidades y explicar el mensaje de la Iglesia. "No es un mensaje político ni un mensaje económico. Es predicar el Evangelio. Es lo que hacemos hace 2.000 años", remarcó.

También reivindicó el diálogo y la negociación como herramientas para afrontar los problemas sociales. Al referirse a la encíclica Magnifica humanitas, de León XIV, la definió como un programa de acción que convoca a organizarse y reconstruir la vida en común.

"Es importante sentarse a la mesa, reinstaurar la cultura de la negociación. Eso es la política en sentido democrático", sostuvo. En esa línea, resumió la propuesta de la Iglesia con una invitación: "Organicémonos y empecemos a reconstruir una nueva ciudad".

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La funcionaria consideró que las dificultades de cada país deben analizarse dentro de una coyuntura global y llamó a fortalecer los vínculos entre los pueblos latinoamericanos. "Tenemos que escuchar lo que diga Uruguay, lo que diga Perú", planteó.

En el plano personal, definió como "un honor" haber trabajado con Francisco y con Robert Prevost, el actual León XIV. Destacó, además, la responsabilidad de estar al servicio del pontífice y de las iglesias de América Latina.

Consultada sobre qué extraña de Francisco, respondió: "El humor". Recordó que conocía los nombres de los familiares de quienes trabajaban con él y que siempre encontraba una palabra para distender las situaciones. También resaltó su misericordia: "El papa Francisco tenía la capacidad de entender eso y dar a todos siempre una nueva oportunidad".

Entrevista de Rodolfo Barili. Informe de Gonzalo Carrasquera.