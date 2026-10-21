Bryan Ruiz confirmado como director técnico de Costa Rica para enfrentar a Argentina en noviembre

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – El entrenador Bryan Ruiz ha sido confirmado como el director técnico de Costa Rica y liderará al equipo centroamericano en su próximo encuentro contra la Selección argentina, programado para la próxima fecha FIFA.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Ruiz fue inicialmente designado como interino para las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Concacaf Nations League. Su desempeño positivo en esos partidos le ha permitido afianzar su puesto.

La Selección argentina, que recientemente renovó su contrato con el entrenador Lionel Scaloni, se medirá ante Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.

Costa Rica busca revivir la experiencia memorable que tuvo en el Mundial de Brasil 2014, donde sorprendió al alcanzar los cuartos de final. Para ello, ha confiado la dirección técnica a Bryan Ruiz, un exjugador que formó parte de aquel equipo.

El mediocampista cuenta con una trayectoria breve como entrenador en primera división, habiendo comenzado en el fútbol formativo de Alajuelense, el club donde se formó como jugador, en 2023. Al año siguiente, asumió el rol de ayudante de campo y en 2025 tuvo sus primeros partidos como director técnico, sustituyendo a Alexandre Guimaraes por una suspensión y dirigiendo como interino en septiembre.

Con un rendimiento destacado en un club importante del fútbol costarricense, donde logró tres victorias en cuatro partidos, Bryan Ruiz fue seleccionado para liderar el interinato de la Selección de Costa Rica, reemplazando al argentino Fernando "Bocha" Batista, y cosechando dos triunfos en sus dos partidos al mando.

Así, con un amplio apoyo de los aficionados, quienes valoran su pasado como jugador, y un inicio prometedor en su nueva función, Bryan Ruiz ha sido ratificado como el entrenador de la selección absoluta. A poco menos de un mes de una exigente fecha FIFA, Costa Rica visitará a Ecuador el 13 de noviembre y se enfrentará a Argentina en Córdoba el 17 de noviembre.