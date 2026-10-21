Enzo Pérez rememora tensiones con Demichelis en River: "Los trapitos se lavan en casa"

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) - El ex River, Enzo Pérez, rememoró su difícil primera salida del club debido a los conflictos con Martín Demichelis, tras un off en el que el entrenador se refería a sus jugadores. "Me enseñaron que los trapitos se lavan adentro de casa", manifestó el mediocampista.

El conflicto en el vestuario de River en 2023 estalló luego de que "Micho" hablara con periodistas y criticara el rendimiento de algunos jugadores. Enzo Pérez dejó el club en diciembre de ese mismo año, evidenciando diferencias con el entrenador.

"Se habló mucho. Sufrí cuando me fui de River. Las cosas se hablan puertas para adentro y a los que les tuve que decir algo, lo hice. Fue siempre así, es algo que me enseñaron en Estudiantes", agregó Enzo en una entrevista con TyC Sports.

El episodio del off generó discordia entre los dirigidos por Demichelis, y a fines de ese año, Enzo Pérez optó por dejar el club debido a la visibilidad de las diferencias en el manejo del grupo por parte del DT.

En mayo de 2024, cuando River ganó su último título, Enzo saludó al entonces DT durante un partido contra Estudiantes por la Supercopa Argentina. Sin embargo, "Micho" lo ignoró inicialmente y luego le extendió la mano.

Enzo y sus buenos deseos para Ponzio en River

Enzo Pérez compartió plantel con Leonardo Ponzio desde 2017 hasta fines de 2021. El mediocampista expresó su apoyo al actual DT del Millonario y pidió a la hinchada que lo respalde.

"El club está por encima de todos y hoy necesita unión. Cuando no lográs resultados hay mucho ruido. Pero cuando las cosas se hacen desde el corazón, pasan cosas buenas y Ponzio es un ídolo del club", afirmó Enzo.