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Atento Boca: un jugador mundialista del Atlético Mineiro fue expulsado y se perderá la final

El conjunto brasileño avanzó a la cita máxima del torneo tras eliminar a Montevideo City Torque en Uruguay.

21/10/2026 | 21:22Redacción Cadena 3

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Alan Franco se pierde la final ante Boca.

FOTO: Alan Franco se pierde la final ante Boca.

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Atlético Mineiro de Brasil clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Boca por el título, en búsqueda de su primera conquista en este certamen luego de haber caído en la final del año pasado.

El elenco que dirige el entrenador argentino Eduardo Domínguez accedió al partido decisivo luego de caer por 2-0 con Montevideo City Torque de Uruguay en la semifinal de vuelta, con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher, y haberle ganado por 3-0 en la ida, como local.

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El conjunto de Eduardo Domínguez sufrió, cuando el partido estaba todavía 0-0, la expulsión de Alan Franco, mediocampista ecuatoriano que disputó el último Mundial con su selección. El futbolista ecuatoriano recibió la primera tarjeta amarilla a los 58 minutos y a los 75 saltó a disputar la pelota, le metió un duro codazo en la cara a un rival y fue expulsado.

Pese al reclamo de los jugadores del conjunto brasileño, el árbitro no tuvo dudas y fue avalado por el VAR, que no lo llamó para rectificar. Al darse cuenta de su error y de que se perderá la final ante Boca, el ex-Talleres se mostró muy molesto por esta acción.

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En este 2026, Alan Franco disputó 46 partidos, aunque no convirtió goles ni dio asistencias demostrando su importancia en el equipo "Galo".

Lectura rápida

¿Qué equipo clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026?
Atlético Mineiro de Brasil clasificó a la final.

¿Quién es el entrenador de Atlético Mineiro?
El entrenador es Eduardo Domínguez.

¿A quién enfrentará Atlético Mineiro en la final?
Enfrentará a Boca por el título.

¿Qué ocurrió con Alan Franco durante el partido?
Alan Franco fue expulsado tras un codazo a un rival.

¿Cuántos partidos disputó Alan Franco en 2026?
Alan Franco disputó 46 partidos en 2026.

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