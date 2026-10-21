Córdoba pasó los 30 grados y se esperan tormentas fuertes con riesgo de granizo

Córdoba vivió este miércoles una jornada de calor intenso, con temperaturas que superaron los 30 grados en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, el tiempo comenzó a desmejorar durante la tarde y se esperan tormentas fuertes desde las primeras horas del jueves, con riesgo de granizo.

Según los registros de estaciones meteorológicas provinciales, Cruz del Eje alcanzó los 36,9 grados, seguida por Ansenuza, con 35,9. En la ciudad de Córdoba, una estación ubicada en el centro registró 34,9 grados, mientras que Serrezuela llegó a 34,8.

También se informaron 34,4 grados en Las Playas y Los Chañaritos, y 34,3 en Lucio V. Mansilla. Por su parte, el Observatorio Meteorológico Córdoba registró una máxima de 28 grados a las 15.

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Durante la tarde comenzaron a desarrollarse tormentas en el sur provincial y se prevé que la inestabilidad avance hacia otras zonas en las próximas horas.

Alerta amarilla por tormentas en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el centro y sur de Córdoba desde la mañana del jueves. En la ciudad capital, las precipitaciones están previstas para las primeras horas de la jornada.

El aviso contempla lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por:

-Abundante caída de agua en cortos períodos.

-Posible caída de granizo.

-Intensa actividad eléctrica.

-Ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Cuándo llega la lluvia

La inestabilidad comenzó a manifestarse durante la tarde de este miércoles en el sur de la provincia y continuará durante las próximas horas. Para Córdoba capital, el pronóstico anticipa tormentas durante las primeras horas del jueves.

El cambio de tiempo llegará después de una jornada primaveral marcada por temperaturas elevadas y dará paso a condiciones que podrían generar complicaciones por lluvias intensas, viento y granizo en distintos sectores de la provincia.