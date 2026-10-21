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Arabia Saudita refuerza lazos con Francia y Jordania en encuentros clave

Las conversaciones en Riad incluyeron temas sobre la seguridad regional y la respuesta a ataques hutíes, buscando fortalecer la cooperación bilateral.

21/10/2026 | 17:25Redacción Cadena 3

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Arabia Saudita discute lazos bilaterales y acontecimientos regionales con Francia y Jordania.

FOTO: Arabia Saudita discute lazos bilaterales y acontecimientos regionales con Francia y Jordania.

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Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Arabia Saudita llevó a cabo el miércoles en Riad importantes reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el ministro jordano de Relaciones Exteriores, Ayman Safadi, quienes se encontraban de visita en el país, para analizar los vínculos estratégicos y la situación regional.

En un encuentro entre el príncipe heredero y primer ministro saudí Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud y Macron, se revisaron las relaciones históricas y estratégicas entre ambas naciones, así como las áreas de cooperación y las posibilidades de fortalecerlas en diferentes sectores para beneficiar sus intereses mutuos, según lo informado por la Agencia de Prensa Saudí.

Asimismo, los líderes intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional y discutieron cómo coordinar esfuerzos para mejorar la seguridad y estabilidad en la región.

El ministro saudí de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, también se reunió con el vice primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, para abordar los acontecimientos regionales y las relaciones bilaterales, según una declaración de la cancillería jordana.

Durante estas conversaciones, Safadi reiteró el apoyo de Jordania a Arabia Saudita en su respuesta a los ataques por parte de los hutíes, condenando los ataques dirigidos a civiles e infraestructura económica, calificándolos como una violación del derecho internacional.

Ambos ministros debatieron sobre los esfuerzos regionales para disminuir las tensiones y contener sus repercusiones, subrayando la importancia de la estabilidad regional, la no intervención y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab al-Mandab.

En el transcurso de la reunión, las dos partes firmaron un protocolo de enmienda del acuerdo de 2016 que estableció el Consejo de Coordinación Superior Saudí-Jordano, que sirve como un marco para la cooperación institucional entre ambas naciones.

El protocolo enmendado actualiza la estructura organizacional del consejo y tiene como objetivo ampliar su papel en la institucionalización y el aumento de la cooperación bilateral, según indicó la Agencia de Noticias de Jordania.

Lectura rápida

¿Qué se discutió en las reuniones?
Se revisaron los lazos estratégicos entre Arabia Saudita, Francia y Jordania, y se abordaron temas de seguridad regional.

¿Quiénes participaron en las conversaciones?
El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, Emmanuel Macron, y el ministro jordano Ayman Safadi.

¿Cuál fue el enfoque principal de las discusiones?
La coordinación de esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.

¿Qué protocolo se firmó?
Se firmó un protocolo de enmienda del acuerdo de 2016 para fortalecer el Consejo de Coordinación Superior Saudí-Jordano.

¿Qué temas regionales se abordaron?
Los ataques hutíes y la importancia de la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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