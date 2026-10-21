Tesla inicia producción de robots Optimus en California mientras sus ganancias caen un 43%

Tesla comenzó la producción de su robot humanoide Optimus en su fábrica de Fremont, California, un espacio que anteriormente se dedicaba a la fabricación de vehículos eléctricos. La compañía anunció este avance en su carta a los accionistas del tercer trimestre. "Los robots que salen de esta línea son los primeros robots de producción de calidad que hemos fabricado", indicaron desde Tesla.

En la misma carta, la empresa destacó: "Aunque continuaremos iterando en el hardware y el proceso de fabricación, hemos demostrado que el proceso de fabricación actual para Optimus es adecuado para un producto comercial". Sin embargo, este desarrollo no fue suficiente para mejorar los resultados financieros del tercer trimestre, que reflejan un momento crítico para la empresa.

A pesar de la producción de los robots, Tesla reportó ingresos estables y un aumento significativo en los gastos, lo que resultó en una caída del 43% en sus ganancias. La compañía generó un total de $28.04 mil millones en ingresos durante el tercer trimestre, un leve descenso en comparación con los $28.09 mil millones del mismo período en 2025.

La venta de vehículos eléctricos fue el principal motor de ingresos de Tesla, alcanzando $20 mil millones, aunque se mantuvo sin cambios en comparación con el año anterior. La empresa entregó 486,532 vehículos en el tercer trimestre, aproximadamente 6,000 más que en el trimestre anterior, pero menos que en el mismo período del año anterior.

La división de energía solar y almacenamiento de Tesla también sufrió una caída del 16% interanual, alcanzando $2.8 mil millones, debido a reembolsos relacionados con tarifas. A pesar de esto, hubo un crecimiento del 33% en su negocio de servicios, que incluye suscripciones al software de asistencia al conductor Full Self-Driving, generando $4.6 mil millones.

La compañía reportó $787 millones en ingresos netos, una caída del 43% respecto a los $1.37 mil millones del año anterior. Esta disminución se debió también a la reducción en las ventas de créditos regulatorios, aunque la empresa se mantuvo en números positivos gracias a un aumento en su segmento de "servicios y otros", que generó un récord de $734 millones en ganancias brutas durante el trimestre.