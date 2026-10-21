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Nico Paz brilló con dos goles en la victoria del Como frente al Manchester United

El mediocampista argentino fue clave en la victoria del Como por 4-1 ante el Manchester United, anotando dos goles en la tercera fecha de la UEFA Champions League.

21/10/2026 | 16:11Redacción Cadena 3

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Nicolás Paz convierte su segundo gol ante el Manchester United.

FOTO: Nicolás Paz convierte su segundo gol ante el Manchester United.

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El mediocampista argentino Nicolás Paz sigue destacándose en la temporada 2026/27, logrando dos goles en la victoria del Como de Italia por 4-1 ante el Manchester United, en el marco de la tercera fecha de la UEFA Champions League.

El volante de la Selección nacional abrió el marcador a los dos minutos del primer tiempo y anotó nuevamente a los 12 del segundo tiempo. El delantero Anastasios Douvikas y el defensor Jacobo Ramón también contribuyeron a la contundente victoria.

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Con estos dos goles, Paz alcanzó un total de cuatro tantos en los 10 partidos que ha disputado en la presente campaña, mientras su equipo se encuentra en la primera Champions de su historia y ocupa actualmente el quinto lugar en la tabla de la fase regular, zona de clasificación para los octavos de final.

El joven de 22 años sigue demostrando su talento y fue elegido para heredar la camiseta número "10" del astro Lionel Messi en la selección argentina. Su doblete ante el Manchester United en el máximo certamen europeo es una clara muestra de su potencial.

El primer gol de Paz llegó a los dos minutos del primer tiempo, cuando controló el balón cerca del vértice derecho del área rival, se cerró y ejecutó un zurdazo con efecto que se coló por el ángulo del arquero Senne Lammens.

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Tras asistir a Douvikas con un pase filtrado en el tercer minuto de descuento para el 2-0, Paz tuvo espacio para avanzar por el costado derecho, ingresar al área y definir con tranquilidad ante el achique del arquero belga, sellando así su doblete.

Con la misión cumplida, el entrenador español Cesc Fàbregas optó por reemplazar a Paz y a su compatriota Máximo Perrone, quienes abandonaron el campo entre aplausos y ovaciones del público.

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Lectura rápida

¿Quién fue el destacado del partido?
El mediocampista argentino Nicolás Paz se destacó con dos goles.

¿Cuál fue el resultado del partido?
El Como venció al Manchester United por 4-1.

¿Cuándo se jugó el encuentro?
El partido se disputó el 21 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El encuentro tuvo lugar en la UEFA Champions League.

¿Qué significan estos goles para Paz?
Con estos dos tantos, Paz acumula cuatro goles en 10 partidos esta temporada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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