Otro femicidio: murió la mujer que había sido quemada por su pareja en Granadero Baigorria

Thalía Baduna, de 29 años, murió este miércoles por la noche mientras permanecía internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante un ataque ocurrido el 12 de octubre. La mujer cursaba un embarazo de 34 semanas al momento de la agresión.

El hecho ocurrió en una vivienda de pasaje Rafael Obligado al 400. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Maximiliano Castagnino, de 36 años y pareja de la víctima, la roció con alcohol etílico y luego le prendió fuego con un encendedor, en un contexto que la Fiscalía investiga como violencia de género.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Baduna sufrió quemaduras de gravedad en el rostro, cuello, tórax y vías respiratorias y permaneció internada en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica. Debido a las lesiones y al embarazo avanzado, los médicos debieron practicarle una cesárea de urgencia. El bebé nació prematuro y continúa internado en el área de neonatología.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Castagnino había sido detenido tras el ataque y quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por tentativa de femicidio. Con la muerte de Baduna, la Fiscalía analiza modificar la calificación del hecho a femicidio consumado, con una expectativa de pena de prisión perpetua. El fiscal Franco Miatello ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia.