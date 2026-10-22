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Otro femicidio: murió la mujer que había sido quemada por su pareja en Granadero Baigorria

Tenía 29 años y cursaba un embarazo de 34 semanas. La Fiscalía prevé agravar la imputación contra el hombre detenido por el ataque, que podría enfrentar una pena de prisión perpetua.

22/10/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario

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Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

FOTO: Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

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    Audio. Murió la mujer que había sido quemada por su pareja en Granadero Baigorria

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Thalía Baduna, de 29 años, murió este miércoles por la noche mientras permanecía internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante un ataque ocurrido el 12 de octubre. La mujer cursaba un embarazo de 34 semanas al momento de la agresión.

El hecho ocurrió en una vivienda de pasaje Rafael Obligado al 400. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Maximiliano Castagnino, de 36 años y pareja de la víctima, la roció con alcohol etílico y luego le prendió fuego con un encendedor, en un contexto que la Fiscalía investiga como violencia de género.

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Baduna sufrió quemaduras de gravedad en el rostro, cuello, tórax y vías respiratorias y permaneció internada en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica. Debido a las lesiones y al embarazo avanzado, los médicos debieron practicarle una cesárea de urgencia. El bebé nació prematuro y continúa internado en el área de neonatología.

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Castagnino había sido detenido tras el ataque y quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por tentativa de femicidio. Con la muerte de Baduna, la Fiscalía analiza modificar la calificación del hecho a femicidio consumado, con una expectativa de pena de prisión perpetua. El fiscal Franco Miatello ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia.

Lectura rápida

¿Quién murió y por qué?
Thalía Baduna murió a causa de graves quemaduras sufridas en un ataque de Maximiliano Castagnino, su pareja, quien la roció con alcohol y le prendió fuego.

¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque ocurrió el 12 de octubre y Baduna falleció el miércoles por la noche.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
El hecho ocurrió en una vivienda de pasaje Rafael Obligado al 400, en Granadero Baigorria.

¿Qué sucedió con el bebé?
El bebé de Baduna nació prematuro tras una cesárea de urgencia y continúa internado en el área de neonatología.

¿Cuál es la situación legal de Castagnino?
Maximiliano Castagnino fue detenido y está en prisión preventiva, enfrentando una posible imputación por femicidio consumado tras la muerte de Baduna.

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