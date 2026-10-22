Promesas en las rutas 11 y 34: "Pasaron cuatro presidentes y las autovías siguen esperando"

Una investigación de FOCO Bootcamp, iniciativa de formación periodística de la Fundación Transparencia Activa y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), relevó seis rutas nacionales cuyos proyectos de transformación en autovías quedaron inconclusos. El trabajo, titulado Promesas rotas: seis autovías que nunca llegaron, reconstruyó el estado de las obras a través de pedidos de acceso a la información pública, auditorías y consultas a organismos nacionales y provinciales.

El periodista e investigador de FOPEA Fabricio Bovier, a cargo del informe, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que el relevamiento abarcó casi 16 años y seis corredores: las rutas nacionales 3, 5, 11, 18, 22 y 34. Según detalló, los proyectos atravesaron anuncios, inicios de obra, interrupciones y reinicios que no permitieron completar las transformaciones previstas.

En Santa Fe, el trabajo pone el foco en las rutas nacionales 11 y 34, dos corredores estratégicos para la conexión con el norte argentino y el transporte de la producción hacia los puertos. Ambas acumulan promesas de conversión en autovías que no se concretaron de manera integral, mientras gran parte de sus trazas mantiene calzada única y circulación en sentidos opuestos.

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Bovier señaló que las obras fueron anunciadas y prometidas por las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. “Los tres dijeron que se iban a reiniciar las obras, que no se iban a frenar, que iban a terminarse”, sostuvo. Sobre la ruta 34, mencionó que la investigación registró 639 víctimas fatales durante el período analizado, mientras que en la ruta 11, en territorio santafesino, contabilizó 213 fallecidos entre 2018 y 2025.

El periodista advirtió que la configuración de estas trazas representa un riesgo para la seguridad vial. “La mayoría de víctimas fatales en las rutas argentinas se produce por impactos frontales”, explicó, y planteó que la construcción de autovías permitiría reducir ese tipo de siniestros. Sin embargo, aclaró que la transformación de los corredores sería parte de la solución y no resolvería por sí sola todos los problemas de infraestructura y circulación.

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Para elaborar el informe, el equipo realizó 24 pedidos de acceso a la información pública ante 15 organismos nacionales y provinciales, entre ellos Vialidad Nacional, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y fuerzas policiales. El objetivo fue reunir documentación oficial sobre el avance de las obras, sus interrupciones y las estadísticas de siniestros viales, en lugar de limitarse a los anuncios políticos.

Sobre el esquema de concesiones impulsado por el gobierno de Javier Milei, Bovier señaló que la propuesta consiste en transferir a empresas privadas la gestión de distintos tramos de rutas, con tareas de mantenimiento financiadas mediante peajes, pero sin garantizar por sí misma la ejecución inmediata de nuevas autovías. “Es otra forma también de decir por parte del Estado: las gestiones anteriores prometieron, anunciaron y las obras quedaron inconclusas; este gobierno también dio un paso al costado”, afirmó. El informe completo, con mapas, auditorías, estadísticas y registros de anuncios, puede consultarse en autoviasprometidas.fopea.org.

Entrevista de Hernán Funes.