Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora
En este momento, el cielo se encuentra con lluvias ligeras
y la temperatura actual es de 19°
. La sensación térmica es similar, alcanzando los 19°
. La humedad es del 79%
, lo que genera una sensación de mayor frescura. La visibilidad es de 10000 m
y el viento sopla a 7 m/s
desde el este (110°). La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa
.
El clima hoy jueves 22 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15°
y una máxima de 19°
. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento seguirá presente, aunque con una intensidad moderada, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo una buena circulación en la ciudad.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El viernes 23 de octubre, se espera una mínima de 16°
y una máxima de 22°
con lluvias moderadas
. El sábado 24 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13°
y 16°
con lluvias ligeras
. El domingo 25 de octubre, se prevé un clima más nublado, con mínimas de 12°
y máximas de 15°
. Para el lunes 26 de octubre, se anticipa una mínima de 11°
y una máxima de 15°
con pocas nubes
. Finalmente, el martes 27 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13°
y 19°
con nubes dispersas
.