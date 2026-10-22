Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cony la temperatura actual es de. La sensación térmica es similar, alcanzando los. La humedad es del, lo que genera una sensación de mayor frescura. La visibilidad es dey el viento sopla adesde el este (110°). La presión atmosférica se mantiene en

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento seguirá presente, aunque con una intensidad moderada, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El viernes 23 de octubre, se espera una mínima dey una máxima decon. El sábado 24 de octubre, las temperaturas oscilarán entrecon. El domingo 25 de octubre, se prevé un clima más nublado, con mínimas dey máximas de. Para el lunes 26 de octubre, se anticipa una mínima dey una máxima decon. Finalmente, el martes 27 de octubre, las temperaturas oscilarán entrecon