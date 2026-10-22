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Trágico desenlace en José C. Paz: prófugo por asesinato se enfrenta a la Policía y se quita la vida

Joel Dylan Carrizo, conocido como Pipo, era buscado por el homicidio del agente penitenciario Alberto Javier Avalos, ocurrido en febrero durante un robo. Fue acorralado por la Policía tras un tiroteo.

22/10/2026 | 12:56Redacción Cadena 3

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Trágico desenlace en José C. Paz: prófugo por asesinato se enfrenta a la Policía y se quita la vida

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) – Un delincuente que se encontraba prófugo por el asesinato de un agente penitenciario en febrero de este año se quitó la vida en José C. Paz luego de un enfrentamiento con la Policía. El incidente tuvo lugar el miércoles, cuando efectivos en prevención detectaron la presencia de Joel Dylan Carrizo, alias Pipo, de 22 años, quien era reconocido por haber cometido varios delitos en la zona.

Al intentar identificarlo, Carrizo sacó su arma y comenzó a disparar contra los uniformados, lo que dio inicio a un tiroteo. Durante este enfrentamiento, uno de los policías resultó herido en una pierna, aunque su vida no corre peligro.

La situación se complicó cuando el sospechoso se dio a la fuga y se refugió en varias viviendas. Con la llegada de refuerzos, se produjo un nuevo enfrentamiento, donde Carrizo resultó herido. Acorralado, se disparó en la cabeza, provocando su muerte inmediata.

Al ser identificado, se constató que Carrizo tenía una orden de detención vigente desde marzo por un caso caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa. Este hecho se relaciona con el asesinato del agente del Servicio Penitenciario Federal Alberto Javier Avalos, quien fue asesinado el 14 de febrero en un intento de robo en José C. Paz.

La causa del tiroteo y el suicidio de Carrizo ahora queda bajo la jurisdicción de la UFI N.º 25 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de los fiscales Rodrigo Fabián Suárez y Ariel Gustavo Wassouf. En el lugar de los hechos, se incautó una pistola Bersa calibre 9 mm con el cargador colocado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en José C. Paz?
Un delincuente prófugo se enfrentó a la Policía y se quitó la vida tras un tiroteo.

¿Quién era el prófugo?
Se trataba de Joel Dylan Carrizo, alias Pipo, de 22 años, acusado de asesinar a un agente penitenciario.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El hecho se produjo el miércoles 21 de octubre.

¿Dónde tuvo lugar el tiroteo?
En la intersección de la calle Pichincha y Ruta 197, en José C. Paz.

¿Qué pasó con el agente penitenciario?
El agente, Alberto Javier Avalos, fue asesinado en febrero durante un intento de robo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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