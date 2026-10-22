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Franco Colapinto busca recuperar su ritmo en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino se enfrenta a un desafío en el GP de Estados Unidos, tras no sumar puntos en las últimas tres competencias. La acción comienza este fin de semana en Austin.

22/10/2026 | 10:48Redacción Cadena 3

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Colapinto quiere volver a brillar en la Fórmula 1.

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) competirá este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se llevará a cabo en el Circuito de las Américas de Austin, un trazado que cuenta con 20 curvas y una longitud de 5,516 kilómetros.

La actividad en el circuito comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 14:30 y las 18 (hora de Argentina), respectivamente.

El sábado se realizará la tercera práctica libre a las 14:30, lo que dará a los pilotos su última oportunidad de ajustar sus monoplazas antes de la clasificación, que tendrá lugar ese mismo día a las 18.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Estados Unidos se disputará el domingo a las 17. En esta competencia, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse campeón si gana y los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) terminan noveno y quinto o peor, respectivamente.

Colapinto, por su parte, intentará dejar atrás el difícil momento que está atravesando, ya que no ha logrado sumar puntos en las últimas tres carreras, que incluyeron los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

Estos resultados, sumados a que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, tampoco ha conseguido sumar, han hecho que la escudería francesa se encuentre rezagada en la lucha por el quinto lugar en el campeonato de constructores.

Este será el tercer GP de Estados Unidos para Colapinto. Su primera participación fue en 2024, donde tuvo una destacada actuación al finalizar décimo. En 2025, en cambio, su desempeño fue menos favorable, terminando en la decimoséptima posición.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto que compite en el GP de Estados Unidos?
El piloto argentino es Franco Colapinto, quien participa con el equipo Alpine.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera del Gran Premio de Estados Unidos se disputará el domingo a las 17.

¿Dónde se realiza el Gran Premio?
El evento tiene lugar en el Circuito de las Américas de Austin.

¿Cuáles son las últimas actuaciones de Colapinto?
Colapinto no ha podido sumar puntos en las últimas tres carreras, en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

¿Qué necesita Colapinto para mejorar su situación?
El piloto buscará dejar atrás su mal momento y conseguir puntos en esta competencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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