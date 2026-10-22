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Luisa González, excandidata presidencial, detenida en Ecuador por irregularidades en financiamiento electoral

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales y posibles delitos de lavado de dinero, aunque no se la mencionó como arrestada.

22/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Luisa González.

FOTO: Luisa González.

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) — La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, referente del correísmo, fue detenida este jueves en la provincia de Manabí, a poco más de un mes de las elecciones locales del 29 de noviembre, informaron medios internacionales.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales y posibles delitos de lavado de dinero, aunque el Ministerio Público no confirmó expresamente si González figura entre las personas arrestadas, según el sitio France 24.

La detención se produjo en plena disputa política por las elecciones previstas para el 29 de noviembre y la mujer fue aprehendida en Canuto, la localidad donde ella creció, en un operativo de agentes enviados desde Quito, según confirmó la Policía Nacional, tal como pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

La Fiscalía informó que ejecutó, junto a la Policía, tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha en el marco del denominado caso Laberinto, que investiga inconsistencias en los aportes y el origen de los fondos utilizados durante la campaña presidencial de 2023.

El expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, denunció la detención a través de un mensaje en la red social X.

González también está vinculada a otra investigación, el caso Caja Chica, por el presunto uso de dinero procedente de Venezuela para financiar la campaña presidencial extraordinaria de 2023.

Las acusaciones forman parte de una serie de procesos que el correísmo considera una persecución política impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa.

La Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral a petición de la Fiscalía, lo que le impidió participar en los comicios locales.

González tampoco logró inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí, que pretendía disputar con el respaldo del partido indígena Pachakutik.

Lectura rápida

¿Quién fue detenida en Ecuador?
Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, fue detenida en Manabí.

¿Por qué fue detenida?
La Fiscalía investiga irregularidades en la financiación de campañas y posibles delitos de lavado de dinero.

¿Dónde ocurrió la detención?
La detención se llevó a cabo en Canuto, localidad donde creció González.

¿Qué dice el expresidente Correa?
Rafael Correa denunció la detención como parte de una persecución política.

¿Cuál es la situación del correísmo?
La Revolución Ciudadana fue suspendida y no pudo participar en las elecciones locales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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