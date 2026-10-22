Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se mantiene en 20°, con una humedad del 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente soleado, con algunas nubes dispersas. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será excelente. El viento, aunque suave, podría generar una ligera sensación de frescura en las horas más tempranas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. Para el viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 15°, con lluvias ligeras. El sábado 24 de octubre, la temperatura mínima descenderá a 9° y la máxima alcanzará 13°, con lluvias de alta intensidad. El domingo 25 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°, con pocas nubes. Para el lunes 26 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con nubes rotas. Finalmente, el martes 27 de octubre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo despejado.