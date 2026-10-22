El escándalo que marcó la serie entre Boca y Atlético Mineiro en la Copa Libertadores

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El próximo sábado 21 de noviembre, Boca y Atlético Mineiro se verán las caras en la final de la Copa Sudamericana, que se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia.

El choque más recordado entre ambos equipos, y no precisamente por buenas razones, ocurrió en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, donde Mineiro eliminó a Boca en una definición por penales (3-1) tras dos empates sin goles.

Dicha serie estuvo marcada por decisiones arbitrales controvertidas y numerosos reclamos por goles anulados. En el primer partido, se invalidó un gol de Diego González por una falta previa de Norberto Briasco. En el segundo encuentro, disputado en Belo Horizonte, un tanto de Marcelo Weigandt fue anulado por un discutido offside de Diego "Pulpo" González.

El desenlace del partido desató un grave incidente en la zona de vestuarios, que incluyó empujones y enfrentamientos. Carlos Izquierdoz tuvo una pelea con la seguridad privada, mientras que Marcos Rojo usó un matafuegos como arma. El presidente de Mineiro lanzó una botella, y la policía brasileña respondió con gases lacrimógenos.

Parte de la delegación de Boca se vio obligada a pasar la noche en una comisaría. La Conmebol sancionó a varios jugadores con suspensiones de entre tres y seis partidos. Entre los más destacados, Sebastián Villa, quien recibió seis fechas, y el arquero Javier García, son los únicos que aún permanecen en el plantel actual.

El historial entre Boca y Atlético Mineiro incluye ocho enfrentamientos en competiciones internacionales, con tres victorias para el "Xeneize", cuatro empates y una única victoria para el equipo brasileño. Los primeros encuentros datan de las semifinales de la Copa Libertadores de 1978, donde Boca triunfó en ambos partidos con un marcador de 2-1 en la ida y 3-1 en la vuelta en la Bombonera.

El único triunfo de Mineiro se produjo en noviembre del 2000, en la ida de los cuartos de final de la Copa Mercosur, con un resultado de 2-0.