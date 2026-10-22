Lionel Messi recuerda a su padre Jorge al recibir el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, generó gran expectativa al llegar a la ciudad de Oviedo, en España, donde recibirá el prestigioso Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026. Este reconocimiento destaca su labor en la promoción de valores como el respeto a través del fútbol.

En la antesala de la ceremonia, Messi recordó a su padre, Jorge, quien había esperado con gran ilusión esta distinción. "Él estaba muy ilusionado con este premio" expresó el astro rosarino, visiblemente emocionado.

Con palabras conmovedoras, Messi compartió cómo su progenitor lo motivó para que asistiera al evento. "Era difícil venir por los partidos que tenía, pero él insistía para que viniera a pasar unos días acá, por lo que significa este reconocimiento que va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha". Además, agregó que Jorge estaba "muy feliz y seguro lo está disfrutando donde esté".