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Lionel Messi recuerda a su padre Jorge al recibir el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026

El astro argentino será galardonado con la distinción Princesa de Asturias del Deporte 2026 por promover valores como el respeto a través del fútbol.

22/10/2026 | 12:58Redacción Cadena 3

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Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026.

FOTO: Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026.

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, generó gran expectativa al llegar a la ciudad de Oviedo, en España, donde recibirá el prestigioso Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026. Este reconocimiento destaca su labor en la promoción de valores como el respeto a través del fútbol.

En la antesala de la ceremonia, Messi recordó a su padre, Jorge, quien había esperado con gran ilusión esta distinción. "Él estaba muy ilusionado con este premio" expresó el astro rosarino, visiblemente emocionado.

Con palabras conmovedoras, Messi compartió cómo su progenitor lo motivó para que asistiera al evento. "Era difícil venir por los partidos que tenía, pero él insistía para que viniera a pasar unos días acá, por lo que significa este reconocimiento que va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha". Además, agregó que Jorge estaba "muy feliz y seguro lo está disfrutando donde esté".

Lectura rápida

¿Quién recibirá el premio?
Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026.

¿Por qué es importante este premio?
El galardón destaca la promoción de valores como el respeto a través del fútbol.

¿Qué recordó Messi en la ceremonia?
Recordó la ilusión de su padre, Jorge, por recibir este reconocimiento.

¿Dónde se lleva a cabo la entrega?
La ceremonia se realiza en Oviedo, España.

¿Qué dijo Messi sobre su padre?
Dijo que Jorge estaba muy feliz y que seguro lo está disfrutando desde donde esté.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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