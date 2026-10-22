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Andrea Kimi Antonelli busca hacer historia en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

El piloto italiano de 20 años, Andrea Kimi Antonelli, tiene la oportunidad de consagrarse campeón en el Gran Premio de Estados Unidos si se dan ciertos resultados clave.

22/10/2026 | 11:34Redacción Cadena 3

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Antonelli va por el título este fin de semana.

FOTO: Antonelli va por el título este fin de semana.

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se encuentra a las puertas de hacer historia este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Si se cumplen una serie de resultados, podría convertirse en el campeón más joven en la categoría.

Con apenas 20 años, Antonelli llega a esta competencia acumulando 340 puntos en el campeonato, lo que le otorga una ventaja de 102 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell.

El desempeño de Antonelli ha sido notable a lo largo de la temporada, logrando la victoria en ocho carreras y subiendo al podio en seis ocasiones, lo que refleja su impresionante regularidad.

Esto lo coloca en una posición ideal para consagrarse como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, con cinco carreras restantes para finalizar la temporada.

Para que este logro se materialice, el piloto de Mercedes deberá ganar el GP de Estados Unidos y esperar que George Russell termine en novena posición o peor, y que Lewis Hamilton de Ferrari cruce la meta en quinta posición o más atrás.

Desde el inicio de la temporada, Russell fue considerado el principal rival de Antonelli, aunque a lo largo de las carreras, el británico no ha podido mantener el ritmo y ha quedado rezagado en la clasificación de puntos.

Hamilton, por su parte, es reconocido como una de las leyendas de la Fórmula 1 y ha mostrado un gran rendimiento en 2026, pero no ha podido competir de igual a igual con Antonelli, en parte debido a las decisiones cuestionables que tomó Ferrari en varias competencias.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es Andrea Kimi Antonelli?
Es un piloto de Fórmula 1 de 20 años, que compite para el equipo Mercedes.

¿Qué necesita para ser campeón?
Debe ganar el Gran Premio de Estados Unidos y que sus rivales terminen en posiciones específicas.

¿Cuántos puntos tiene?
Actualmente tiene 340 puntos en el campeonato, con una ventaja de 102 sobre su compañero.

¿Cuántas carreras ha ganado?
Antonelli ha ganado ocho carreras y ha subido al podio en seis ocasiones durante la temporada.

¿Qué rivalidad ha tenido?
Ha competido intensamente con George Russell, su compañero en Mercedes, quien no ha podido seguirle el ritmo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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